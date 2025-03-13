因應反滲透 賴清德總統將恢復軍審全文一次看

陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統論、現退役軍人遭中共滲透等情事頻傳，賴清德總統今天11時召開國安高層會議，他在會後發表敞廳談話表示，為了因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。

今天國安高層會議的主題是「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」，賴總統會後親上火線說明。賴總統提出台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅以及十七項的因應策略。

以下為賴總統所提因應策略：

第一，在因應中國對國家主權之威脅方面

有主權，才有國家；有台灣，才有中華民國。正如我在去年520就職演說及雙十國慶談話中所指出，自1996年台灣第一位民選總統宣示就職以來，已經向國際社會傳達台灣是一個主權獨立的民主國家，國人及國際友人稱呼我們國家為中華民國、台灣或中華民國台灣；中華民國和中華人民共和國互不隸屬；台灣主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途必須由2,300萬台灣人民決定；這就是我們要捍衛的現狀。

台灣社會最大共識，就是捍衛民主、維護主權、維持我們民主自由的生活方式，堅決反對台灣被中國所併吞。

1.策略一：請國安會、國防部及行政團隊要全力推動「和平四大支柱行動方案」，展現全國上下一致反對中國併吞台灣的全民共識與堅定決心。

2.策略二：請國安會、外交部擬定行動計畫，透過與友盟國家的合作，向全世界宣達我們反對中國併吞台灣的國家意志與社會共識，反制中國意圖在國際社會消滅台灣、矮化台灣主權的野心作為。

第二，在因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面

1.策略一：全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪之刑事案件。未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。

2.策略二：進行相關配套改革，包括訂定「軍法官人事條例」及軍事法院、軍事檢察署組織法等，將在完成全部規劃及討論定案後，由國防部向社會作完整說明及溝通，讓軍事審判制度的恢復，能被社會信任及充分支持。

3.策略三：為有效遏制現役及退役軍人各種嚴重打擊國軍士氣的爭議言行，國防部須研擬在陸海空軍刑法增訂「對敵人效忠表示」之處罰，並修正對於領取退除給與人員之相關規範，以有效維護軍隊的紀律。

第三，在因應中國混淆國人對國家認同之威脅方面

1.策略一：請內政部、陸委會等相關機關就國人同胞申請中國涉及身分認定的各種證件，包括：護照、身分證、定居證、居住證等，持續進行必要的清查及管理，尤其是對國家有忠誠義務的軍公教人員，以嚴防並遏制中國藉「融合發展」為名，進一步採取試圖扭曲我國人對國家認同的統戰操作。

2.策略二：對中國人士及港澳人士歸化及融入台灣社會，在兼顧台灣社會發展及個人權益下，須有更多國安考量：原籍中國人士申請來台定居，應確實依照我國法律放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分。有關香港及澳門人士申請來台定居、居留等相關制度，將增列長期居留規定，以符合實際需要。

第四，在因應中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅方面

1.策略一：鑑於赴中國旅行的風險愈來愈高（113年元旦迄今，陸委會接獲通報之國人赴中失聯、遭留置、盤查或關押者合計71人；未通報之數字可能數倍於此，其中有3名年長的一貫道親從去年12月被拘捕，迄今未獲釋），相關機關要提高國人赴中國旅遊風險意識，持續加強公眾溝通，並落實各種登錄制度，以減少赴中國旅行的可能意外及風險。

2.策略二：應落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，皆應將交流資訊公開化、透明化，以向國民負責。內政部也應建立宗教團體等公益組織赴中國交流之揭露制度，以防杜中國的干預與統戰。

3.策略三：對中國人士來台交流進行風險管理：中國人士來台之審查及許可，應以進行正常兩岸交流，以及對等尊嚴的官方互動為範圍，並應將兩岸情勢變化等相關因素納入考量。

應嚴格限制具有統戰背景的中國人士來台，以及禁止中國人士來台進行具統戰性質之活動。

4.策略四：兩岸交流要避免受中國政治干預及衍生國安風險。包括宗教、文化、學術、教育等交流案件之審查及管理，應本於「去政治化」、「去風險化」之原則，讓民間交流盡量單純化，符合推動健康有序交流的初衷。

5.策略五：為遏制中國藉文化統戰削弱台灣主體性，行政院應研擬提升本土文化產業競爭力方案，加強輔導及獎勵國內影視及文創產業深化民主文化創作優勢、提升國際競爭力，並鼓勵對台灣本土歷史文化的研究。

6.策略六：強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理。主管機關應提供影藝人員在中國發展之言行應注意事項，並明確涉及危害國家尊嚴相關言行之查處範圍，以避免中國施壓我影藝人員表態或作出危害國家尊嚴之言行。

7.策略七：相關主管機關應採取積極有效作為，防止中國透過網路、應用程式、AI等工具，對台灣進行認知作戰及危害資安。

8.策略八：為落實以上各項措施，請主管機關應全面檢視現行相關行政命令、措施、解釋令等，完備相關執法規定；若仍有不足，應進一步強化法治提出國家安全法、反滲透法、兩岸關係條例、港澳條例、資通安全管理法等之修正案，並加強社會溝通，盡速落實。

第四，因應中國藉「融合發展」吸引台商、台青之威脅方面

1.策略一：請國安會會同行政部門，基於「台灣優先」及「立足台灣、佈局全球」之經貿戰略，就台灣與中國的經貿關係，進行策略性的結構調整；並本於「強本固台、風險管理」原則，就兩岸經貿所涉及的人流、物流、金流及技術，進行必要、有序的調整，以強化經濟安全，有力應對中國對台經貿統戰及經濟脅迫。

2.策略二：請教育部會同陸委會、經濟部等相關機關，全面深化青年學子對中國的識讀教育，以及對兩岸交流應有的認知，同時也要廣泛宣導國內青年就業創業的各種機制，提供充分資訊及協助，讓青年學子對國家願景更有信心，更積極投入建設及發展台灣的行列。