賴總統：將「恢復軍事審判」制度 軍法官回到第一線

賴清德總統今天主持國安高層會議後宣布，將全面檢討修正「軍事審判法」，將恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪之刑事案件。未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。

賴總統說，進行相關配套改革，包括訂定「軍法官人事條例」及軍事法院、軍事檢察署組織法等，將在完成全部規劃及討論定案後，由國防部向社會作完整說明及溝通，讓軍事審判制度的恢復，能被社會信任及充分支持。

賴總統表示，為有效遏制現役及退役軍人各種嚴重打擊國軍士氣的爭議言行，國防部須研擬在陸海空軍刑法增訂「對敵人效忠表示」之處罰，並修正對於領取退除給與人員之相關規範，以有效維護軍隊的紀律。