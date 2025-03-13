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影／大陸「延平2號」公務船金門海域水下探測 遭海巡驅離
一艘大陸「延平2號」公務船昨天下午1點越界，進入金門南方東碇島西北方約2.6浬的限制水域疑似探測，海巡署金馬澎分署發現後，立即調派2艘巡防艇PP-3552與PP-3520趕赴現場，廣播驅離作業，海巡艦艇成功將該船驅離出限制水域，並持續監控其動向，總計該船在我境內停留2個多小時。
海巡署今天下午表示，昨天下午1時01分發現「延平2號」公務船在金門海域，在驅離「延平2號」的過程中，PP-3520艇於下午3時發現該船在海面下方投放了探測儀器，疑似正在水下探測，海巡艇立刻廣播警告，要求中國公務船立即收回儀器。隨後，「延平2號」船員回應將停止該作業並回收儀器。經過數小時的持續監控，兩艘巡防艇成功將「延平2號」驅離至東碇島東南方3浬處，最終該船繼續向外航行，離開我方限制水域。
海巡署強調，中國大陸科研船進入我方限制水域進行水下探測作業，不純粹是科學研究目的，不排除具有戰略意圖，針對海底地質、地形及水文調查等項目，假借科研之名，遂行熟悉戰場環境之實，以供未來作戰部署參考。海巡署嚴正讉責中國以科研船、調查船襲擾我國水域，海巡艦艇將全天候守護我國海域，嚴密監控中國公務船動態，遇案強勢驅離，全力捍衛國家主權，確保我國海洋權益。
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