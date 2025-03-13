影／大陸「延平2號」公務船金門海域水下探測 遭海巡驅離

一艘大陸「延平2號」公務船昨天下午1點越界，進入金門南方東碇島西北方約2.6浬的限制水域疑似探測，海巡署金馬澎分署發現後，立即調派2艘巡防艇PP-3552與PP-3520趕赴現場，廣播驅離作業，海巡艦艇成功將該船驅離出限制水域，並持續監控其動向，總計該船在我境內停留2個多小時。

海巡署今天下午表示，昨天下午1時01分發現「延平2號」公務船在金門海域，在驅離「延平2號」的過程中，PP-3520艇於下午3時發現該船在海面下方投放了探測儀器，疑似正在水下探測，海巡艇立刻廣播警告，要求中國公務船立即收回儀器。隨後，「延平2號」船員回應將停止該作業並回收儀器。經過數小時的持續監控，兩艘巡防艇成功將「延平2號」驅離至東碇島東南方3浬處，最終該船繼續向外航行，離開我方限制水域。