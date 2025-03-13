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北市、彰縣「生生喝鮮乳」 4月上路

聯合報／ 本報記者／連線報導
台北市長蔣萬安（中）、彰化縣長王惠美（右）昨參訪彰化福興鄉豪泉乳牛畜牧場。記者黃仲裕／攝影
台北市長蔣萬安（中）、彰化縣長王惠美（右）昨參訪彰化福興鄉豪泉乳牛畜牧場。記者黃仲裕／攝影

中央去年推動「班班有鮮奶」政策，卻髮夾彎停辦，台北市長蔣萬安決定自行推動，昨赴彰化、雲林考察酪農，和彰化縣長王惠美喊出「中央不做，我們來做」，宣示北、彰「生生喝鮮乳」政策將在四月上路。

對此，行政院長卓榮泰稱「很好啊，地方政府應該這樣做」。但是北市府人員透露，去年雙北和台中曾爭取延續政策，卓榮泰卻堅持停辦。

中央去年九月推「班班有鮮奶」政策，十二月十九日即喊停，酪農業者愕然，地方政府也措手不及。知情人士透露，蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北副市長劉和然曾為此先後多次赴行政院會爭取續辦。蔣萬安當時強調已走訪各通路，業者都可配合，劉和然則提出「都會超商兌換券、偏鄉冷鏈配送」配套，但卓榮泰態度堅定，最終仍定調停辦。

蔣萬安、王惠美昨到彰化福興鄉豪泉乳牛畜牧場參訪。蔣說，成功的人找方法，失敗的人找藉口，市府會全力以赴。中央原編列四十四億元經費落實政策，執行遇到困難就突然宣布停辦，「對的事情要堅持，即便遇到再大的困難，都應該克服」，「我們不要讓孩子失望，不要讓酪農孤立無援」。

目前竹縣開辦國中小免費學校午餐，契約明訂每周供應一次乳品；南投縣一周至少提供一到二天的鮮乳和保久乳；苗栗縣政府提供補助讓學生每周喝兩次乳品。桃園市正評估自辦，讓學生到超商領取；台中、新北呼籲中央持續補助地方經費推動政策，由地方政府因地制宜執行，竹市研議中。

彰化縣也自籌一年八千萬元經費推動「生生有鮮乳」，王惠美說，如果中央覺得喝鮮奶對孩子來說是好的，政策就該持續，期待各縣市都能成為台灣酪農的後盾。

雲林酪農洪嘉宏飼養四百隻乳牛，先前中央班班有鮮乳政策突然喊卡，他與農友都錯愕不已，如今有部分地方政府續辦，令人振奮。但面對中央態度反覆，洪直言「中央要做就全台一致，對所有小朋友才公平」。酪農陳良雄說，酪農很努力地生產牛奶，不要因為不同黨派色彩，就有不同的政策。

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