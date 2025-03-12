跟進北市「生生喝鮮乳」？桃園評估自辦1年需1.5億元

中央去年推動「班班有鮮奶」計畫僅實施1學期便喊卡，台北市宣布4月起自行推動「生生喝鮮乳」，每周供應1次國產乳品或豆漿給學生。桃園市是否跟進？市府教育局今表示，市府正評估是否自辦，同時向中央爭取經費中；若後續推動，將規畫讓學生持學生證到超商領取，以減輕教師負擔。

桃園市教育局表示，市府已函文中央農業部及教育部爭取預算支持；初步評估若以每瓶25元計算，桃園市現有國小及公立幼兒園學童約14.9萬人，每周兌換1瓶鮮乳，一年所需經費高達1.5億元。

教育局副局長賴銀奎表示，針對班班喝鮮乳政策，目前會先爭取中央經費，教育局同時也在內部評估自辦；相較先前中央推動時是將鮮奶配送到學校，桃園市計畫讓學生透過學生證至超商兌換，此舉將可有效避免增加教師額外的行政工作負擔、減少鮮乳在校保存的問題，也提升家長與學童領取的便利性。

北市府近期宣布將推「生生喝鮮乳」，台北市長蔣萬安今天上午到雲林牧場考察時說，「生生喝鮮乳」政策初步規畫讓所有小學以及幼兒園孩子每周喝1次，倘若未來經費許可，也會考慮是否擴大到國中、甚至高中，並考慮是否增加到每周喝2次。蔣萬安也強調，對的事情就要堅持，即便遇再大困難也要克服，「成功的人找方法、失敗的人找藉口。」