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「班班有鮮奶」政策中央甩鍋地方？ 蔣萬安、王惠美認為對的事就要做
中央「班班有鮮奶」政策喊停，但台北市及彰化縣「生生喝鮮乳」政策，都將4月全面上路，行政院長卓榮泰上午認同說：「地方政府應該要這樣做。」被解讀為甩鍋地方，酪農業者建議由中央補助地方執行學童乳政策；台北市長蔣萬安與彰化縣長王惠美都認為，對的政策應繼續要做。
不過，中華民國酪農協會理事長李恂潭不認為是中央故意甩鍋地方，他說，希望中央能繼續執行學童乳政策，不僅可讓孩子從小養成喝牛奶習慣，且依專家研究，喝牛奶平均身 高可增加8公分，又可以幫助酪農，何樂不為？如果中央有財源，建議可以統籌補助縣市政府，或者由地方向中央申請補助，畢竟由地方來執行會比較輕鬆。
王惠美表示，如果中央覺得喝鮮奶對孩子來說是好的話，那麼，對的政策，應該就要持續不斷，她一直覺得，為什麼國外的孩子透過營養的攝取能夠長得更高、更壯，這個也是國家應該要來考量的部分。
台北市長蔣萬安表示，中央也認同我們推「生生喝鮮奶」這個政策，也知道這是對的事情，應該要做、本來就要做的事情。中央原本就編列44億元的經費要來落實這項政策，只是在執行過程當中遇到困難，就突然宣布停辦，他認為，對的事情要堅持，即便遇到再大的困難，都應該克服，而且要做到，特別是為了台灣的孩子，為我們的下一代。他常說，成功的人找方法，失敗的人找藉口，他們會全力以赴來達成這個目標。
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