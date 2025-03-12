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彰化推「生生喝鮮乳」 王惠美：4月全面上路

中央社／ 彰化縣12日電

台北市長蔣萬安今天南下參訪雲林、彰化等牧場，彰化縣長王惠美宣布，全縣推「生生喝鮮乳」政策將從4月起全面上路，並擴及國立特殊學校學生，未來學生每週可喝1次鮮乳。

台北市4月將正式推動「生生喝鮮乳」政策，今天蔣萬安率領市府團隊到彰化縣福興鄉豪泉乳牛畜牧場二場參訪，彰化縣長王惠美率隊接待，並針對「生生喝鮮乳」政策交換意見。

蔣萬安表示，紐西蘭牛奶全面零關稅進口，對酪農是艱鉅挑戰，要讓民眾選擇台灣優質鮮奶，不會僅靠短期補貼，更要建立對台灣品牌信任，「生生喝鮮乳」政策就是希望孩子從小培養對本土鮮奶的信任；他堅持對的事要克服困難去達成，「不要讓孩子失望，不要讓酪農孤軍奮戰」。

王惠美指出，中央「班班有鮮乳」政策喊停，彰化縣自籌經費接力供應，目前農業處積極辦理採購事宜，如招標順利，3月底即開始推「生生喝鮮乳」，除縣立國中、國小及附設幼兒園學生每週1瓶鮮乳，還擴及國立特教學校國中、國小部及附幼，乳糖不耐症學生可選豆漿，預計4月全面上路。

王惠美說，「生生喝鮮乳」政策將對彰化酪農業有很大幫助，縣府去年補助59場次酪農場導入自動化設備，補助金額約新台幣5300萬元，並完成300人以下學校冰箱冷鏈系統，今年會持續推動各學校冰箱冷鏈系統建置。

王惠美提及，國產鮮乳如何與保存期限較長的進口牛奶有所區別非常重要，台灣規定保存期限14天內才是鮮乳，超過14天就是保久乳，希望中央政府能進行乳品區分，讓民眾飲用最新鮮優質的國產鮮乳。

根據彰化縣政府資料，彰化縣飼養乳牛約3萬餘頭，年產乳量逾11萬公噸，全台約25%鮮奶來自彰化，生乳產量為全台第一，所生產生乳為統一、光泉、佳格、義美等各大乳品廠優質乳源。

王惠美 酪農

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