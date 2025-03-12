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蔣萬安南下彰化訪酪農餵小牛 王惠美陪喊「中央不做我們做」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
台北市長蔣萬安（中）及彰化縣長王惠美一起為小乳牛餵奶。記者劉明岩／攝影
台北市長蔣萬安（中）及彰化縣長王惠美一起為小乳牛餵奶。記者劉明岩／攝影

「中央不做，我們來做」，中央「班班有鮮奶」政策喊停，台北市長蔣萬安今天由彰化縣長王惠美陪同，參訪全台最大的酪農產區彰化縣，一起喊出口號外，還共同宣示，台北、彰化「生生喝鮮乳」政策，將會在4月全面上路。

蔣萬安率市府團隊今天上午到彰化福興鄉福寶地區的豪泉乳牛畜牧場參訪，實地了解國內生乳產區及酪農現況，王惠美說，中央「班班有鮮奶」政策喊停， 彰化縣仍自籌每年八千萬元經費接力供應，目前招標已開出資格標，並預定17日決標，如果順利，最慢本月底開始「生生有鮮奶」，不但縣立國中、國小及附設幼兒園的學生每周一瓶，還擴及國立特殊學校的國中、國小部及附幼，每周喝一次，約有九萬人受惠。

王惠美說，彰化縣飼養乳牛約3萬餘頭，年產乳量逾11萬公噸，全台四瓶牛奶就有一瓶來自於彰化酪農業，面對今年紐西蘭牛奶進口零關稅，對於酪農業構成壓力，感謝臺北市長蔣萬安堅持「生生有鮮奶」政策的施行，由於台北市人口總數250萬，對彰化酪農業就有很大的幫助，期待各縣市成為台灣酪農的後盾，也讓孩子可以喝到本地自產的有機鮮乳。

王惠美說，國產鮮乳如何與保存期限長達30天、60天、90天的國外進口牛奶有所區別，十分重要。由於台灣規定保存期限14天內才是鮮乳，保存期限超過14天以上就是保久乳，希望中央能夠做乳品區分，讓民眾能夠飲用最新鮮優質的國產鮮奶。

蔣萬安表示，面對未來紐西蘭牛奶全面零關稅進口，如何讓民眾在架上這麼多選擇，甚至是台灣鮮乳價格比較高，但仍然選擇台灣優質鮮奶，這不會單單只靠短期補貼，更重要讓民眾建立對於台灣品牌的信任，所以生生喝鮮奶就是希望讓孩子從小培養對於台灣本土鮮奶的風味，建立品牌信任，長大後可以堅持選擇台灣優質鮮奶。

蔣萬安說， 台北市力推「生生喝鮮乳」政策，他一直很堅持，對的事情要克服各項困難，不要讓孩子失望，不要讓酪農朋友孤軍奮戰，大家攜手努力為孩子的未來一起打拚。

蔣萬安與王惠美還穿上防護衣，由場主吳信樺陪同，實地進入牧場參觀，包括收草機、割草機等大型農機，自動餵飼系統、自動推料機、刮糞機等設備，以及牛用記憶枕軟墊睡床、牛用刷背機等設備來提升動物福利，處處可見對乳牛的用心與照顧，吳信樺說，未來計畫引進自動擠乳系統及AI降溫系統，提升牧場生產效率並減少環境汙染。

台北市長蔣萬安（前排左2）由彰化縣長王惠美（前排左3 ）陪同，參觀彰化縣福興鄉豪泉乳牛畜牧場設備。記者劉明岩／攝影
台北市長蔣萬安（前排左2）由彰化縣長王惠美（前排左3 ）陪同，參觀彰化縣福興鄉豪泉乳牛畜牧場設備。記者劉明岩／攝影
台北市長蔣萬安由彰化縣長王惠美陪同，參觀彰化縣福興鄉豪泉乳牛畜牧場，還與當地小朋友合照。記者劉明岩／攝影
台北市長蔣萬安由彰化縣長王惠美陪同，參觀彰化縣福興鄉豪泉乳牛畜牧場，還與當地小朋友合照。記者劉明岩／攝影

酪農 鮮奶

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