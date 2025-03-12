班班有鮮奶中央甩鍋 嘉市擴大續辦 議員批中央不負責任
中央「班班喝鮮奶」政策，行政院長卓榮泰喊卡，甩鍋地方做；台北市長蔣萬安說，失敗的人找藉口；嘉市自編預算續辦「班班有鮮奶」，擴大公立國中及幼兒園，議會國民黨團書記張秀華議員批中央政策不成熟，倉促上路，卓榮泰喊卡，甩鍋地方，不負責任。
去年中央班班有鮮奶政策僅上路1學期就喊卡，台北市長蔣萬安宣布中央不做，台北來做，4月將推「生生喝鮮奶」，行政院長卓榮泰對此表示，「很好啊，地方政府應該這樣做」，蔣萬安今到雲林開箱牧場，反酸中央失敗的人找藉口，強調「我們不要讓孩子失望，不要讓酪農孤立無援」。
嘉市為確保學生營養不中斷，支持本土酪農，去年自籌預算3423萬元持續推動「班班有鮮奶」，獲議會支持，上月開學，擴大免費供應國產鮮奶全市公立幼兒園及國中，惠及公立國中小及幼兒園2萬2477名學生，成為全台第1個涵蓋國中小及幼兒園縣市。
張秀華批批中央「班班有鮮乳」政策不成熟，倉促上路，未做好保鮮等配套措施，卓榮泰喊卡，嘉義市補足中央不足經費，九華山地藏庵斥資百萬元以上，買保冰桶、保冷袋送校每班，中央喊卡，議會挺市府編預算續辦擴大，確保學生營養不中斷，支持本土酪農。
市長黃敏惠到日本參加國際食品展，8日到大同國小與學子一起飲用健康營養國產鮮奶。學生臉上洋溢幸福笑容說，「好喝！」教育處長郭添財說，乳品聯合採購案由世賢國小承辦，共評選出統一、光泉、味全及福樂等4家廠商，由各國中小擇定提供服務廠商，2月24日起陸續配送。
黃敏惠說，去年中央推動「班班有鮮奶」政策，因鮮奶保存條件嚴格，未妥善冷藏，短時間可能變質，影響食用安全，確保鮮奶供應品質安全，市府與學校尋求完善冷鏈配送機制，九華山地藏庵捐贈保冰桶與保冷袋，解決鮮奶配送過程溫控問題，雖中央停辦，但嘉市堅持「教育優先、孩子第一」，自編預算，2月起擴大對象為公立幼兒園及國中，追加預算編列鮮乳採購費，讓國中小及幼兒園學生持續享有充足的乳品攝取，以行動支持國內酪農產業。
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