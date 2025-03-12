幕後／中央不要地方自己做 還原蔣萬安「鮮奶即刻救援」

北市長蔣萬安今南下雲彰考察本土酪農，再度宣布4月推「生生喝鮮乳」，行政院長卓榮泰上午認同說「地方政府應該要這樣做。」

據了解，北市推動「鮮奶政策」之路並非一帆風順，短短7天要市府動起來，全力解決面對的各項問題，才親赴院會向卓揆爭取恢復。

根據了解，12月19日政策喊停當天，蔣萬安立即動身拜訪全聯高層，親自打電話主動對全台四大超商、賣場等通路發出邀約，盼能親自走訪業者辦公室、總部，直接與決策核心對話，還有一位大老闆現場就阿莎力承諾：「架上一定規格以內的牛奶都可以開放讓小朋友來領！」當時，蔣萬安的目標是商討解方、取得業者支持，並在下一場行政院會中，親自為孩子、家長、酪農業者請命發聲。

中央去年原推班班喝鮮奶政策，去年12月19日行政院突如其來地宣布停辦「班班有鮮乳」政策，消息震撼全台，讓酪農業者愕然，地方政府更是措手不及。知情人士透露，這場政策急煞車的風暴，不僅攪動酪農生計，也讓全台學童的營養供給被迫中斷。然而，就在中央政府一片靜默之際，蔣萬安卻已迅速展開一場前所未見的「鮮奶救援行動」。

短短不到一周內，蔣萬安馬不停蹄地親自拜會多家通路業者，利用行程空檔拜會各大企業。除了19日率先拜訪全聯高層，23日一天內密集拜會統一、萊爾富、OK超商，積極尋求便利商店的通路合作機會；24日再走訪全家便利商店。25日，蔣萬安還轉戰量販通路，與家樂福高層會談。

會談中，蔣萬安面對各式各樣的提問挑戰。超商業者大多認同「鮮奶政策」是對的方向，但從成本、技術到執行面卻有許多疑慮。例如孩童如何領取鮮奶？業者如何銷帳？過了保鮮期該怎麼辦？會不會沒有人來領？超商系統該如何與市府嫁接？

據了解，蔣萬安也拿出魄力回應業者擔憂「市府全力配合，有問題就來解決！」，同時也表達為了讓政策可行，市府願意加碼，自己將會扮演橋樑的角色，親自向行政院會爭取。蔣萬安最終讓業者態度從消極觀望轉為積極期待。

知情人士透露，去年12月25日，距離行政院會只剩下一天的時間，蔣萬安結束最後一場拜會行程回到市府後，立即召集跨局處會議，包含資訊局、產發局、教育局、台北捷運公司都在場。現場，蔣萬安將超商業者拋出的所有問題、疑慮、不可行之處攤開來全面檢視，要求各局處一一克服。