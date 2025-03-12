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卓榮泰今稱認同蔣萬安「生生喝鮮奶」 昔院會卻圍攻堅持喊卡

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）今到雲林了解酪農生產過程及需求。記者陳雅玲／攝影
台北市長蔣萬安（中）今到雲林了解酪農生產過程及需求。記者陳雅玲／攝影

北市長蔣萬安今南下雲彰考察本土酪農，再度宣布4月推「生生喝鮮乳」，行政院長卓榮泰上午認同說「地方政府應該要這樣做。」但其實在卓揆上任首次行政院會，蔣萬安就曾親赴表達反對班班喝鮮奶政策喊卡，並提出已幫政府找到解方，當時還被中央官員圍攻，連新科政委馬永成也出招。

蔣萬安去年11月26日親赴行政院會，表達對「班班有鮮奶」停辦對中央開出第一槍，向卓揆提出，行政院、農業部的班班喝鮮乳政策為什麼要喊卡？去年9月上路，12月就喊卡「請卓院長把牛奶還給孩子」。向卓揆喊話下放預算，由縣市政府因地制宜續辦，不過卓、蔣過招半小時，新科政委馬永成也參戰，中央仍堅持政策暫停。

當天出席院會的台中市長盧秀燕、新北市副市長劉和然也接連表達，可針對都會區兌換、偏鄉專案運送雙軌進行，呼籲「回到政策初衷」。

據當時與會人士轉述，當時卓揆態度堅定並強調，政策過去執行三個月以來，各方都有不同意見，尤其偏鄉需要因地制宜，政院搜集各方意見後才在上周暫停政策。農業部長陳駿季也接著說明難處。

當時政委馬永成也加入發言稱，提醒須考慮超商供貨無法負荷的問題，他舉若一所學校兩千五百名孩子、家長，都去附近超商兌換鮮乳，六家超商也難供貨。蔣萬安當時強調，他走訪各通路，業者都稱樂意，「技術性問題已非問題」。但最後卓揆仍定調維持政策暫停

蔣萬安今親自南下考察本土酪農，蔣也再度強調，中央也認為生生喝鮮奶是對的事情，中央先前編了44億經費，只是在執行的過程遇到了困難。所以今天才來雲林、彰化，「我們不要讓孩子失望，不要讓酪農孤立無援」，強調「我相信成功的人找方法，失敗的人找藉口。調維持政策暫停。」

蔣萬安 行政院 馬永成

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