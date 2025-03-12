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「班班喝鮮奶」卓榮泰喊卡甩鍋地方做 蔣萬安：失敗的人找藉口

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台北市長蔣萬安（右二）今到雲林了解酪農生產過程及需求。記者陳雅玲／攝影
台北市長蔣萬安（右二）今到雲林了解酪農生產過程及需求。記者陳雅玲／攝影

去年中央班班有鮮奶政策僅上路一學期就喊卡，台北市長蔣萬安宣布中央不做，台北來做，4月將推「生生喝鮮奶」，行政院長卓榮泰今對此表示，「很好啊，地方政府應該這樣做」，蔣萬安今到雲林開箱牧場，反酸中央失敗的人找藉口，強調「我們不要讓孩子失望，不要讓酪農孤立無援」。

雲林縣是國內主要酪農區之一，縣府推動班班有鮮奶已有多年，中央停辦後仍續辦，蔣萬安今率縣府團隊在雲林縣副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、副議長蔡咏鍀、議員黃文祥等人陪同下到雲林了解酪農生產狀況。

蔣萬安表示，台北市4月將推「生生喝鮮奶」，全市國小及幼兒園學童每週可兌換一瓶國產乳品或豆漿，如果經費許可，也會考慮是否擴大到國中，甚至高中，甚至增加到每周喝兩次。

卓榮泰今對此表示，「很好啊，地方政府應該這樣做。」蔣萬安參訪得知後表示，中央也認為「生生喝鮮奶」是對的事情，中央先前也編列44億的經費，只是過程中遇到了困難。

他認為對的事情就要堅持，即便遇到再大的困難，也要克服、做到，尤其是為台灣的孩子，為台灣的下一代，「我們不要讓孩子失望，不要讓酪農孤立無援」，所以雲林縣也要續辦，彰化縣也要續辦，「我相信，成功的人找方法，失敗的人找藉口。」

蔣萬安說，世界上所有的政府在面對不得不開放國外農產品進口的同時，也都一定會優先考慮如何保護我們本國的農民，不管透過補貼，或是協助設備的升級、產能的提高等等。今年起，紐西蘭牛奶就全面零關稅的進口，台北市「生生喝鮮奶」這個政策，他認為就是政府應該要有的做法，也會創造三贏。

蔣萬安今也與酪農座談，了解地方需求，並大讚國產鮮奶好喝，酪農洪嘉宏表示，感謝台北市政府對國產鮮奶的支持。

台北市長蔣萬安（中）今到雲林了解酪農生產過程及需求。記者陳雅玲／攝影
台北市長蔣萬安（中）今到雲林了解酪農生產過程及需求。記者陳雅玲／攝影
台北市長蔣萬安今到雲林了解酪農生產過程及需求。記者陳雅玲／攝影
台北市長蔣萬安今到雲林了解酪農生產過程及需求。記者陳雅玲／攝影
台北市長蔣萬安（中）今到雲林了解酪農生產過程及需求。記者陳雅玲／攝影
台北市長蔣萬安（中）今到雲林了解酪農生產過程及需求。記者陳雅玲／攝影

蔣萬安 酪農 鮮奶

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