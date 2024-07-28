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張麗善籲中央 放寬淹水補助

聯合報／ 記者陳雅玲周宗禎吳淑玲葉冠妤／連線報導
雲林縣長張麗善（右）向中央喊話，家電、家具泡水就壞了，呼籲中央放寬救助標準。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（右）向中央喊話，家電、家具泡水就壞了，呼籲中央放寬救助標準。記者陳雅玲／攝影

凱米颱風造成南部地區嚴重淹水賴清德總統前天宣布全台室內淹水超過50公分家戶，每戶補助2萬元，未滿50公分的中低收入戶補助1萬元；台南市因八掌溪潰堤造成溪北地區不少家戶淹水，居民抱怨2萬元根本不夠清理善後；雲林縣長張麗善也向中央喊話，就算淹水未達50公分，但家電、家具泡水就壞了，呼籲中央放寬救助標準。

台南鹽水區多數積淹水區的水陸續消退，鹽水重災區武廟周遭北門、清泉路一帶路面滿是廢棄物，中正路許多商家商品損失很難估計，店家直嘆補助2萬元不夠。

凱米颱風也造成雲林多處淹水，張麗善說，很多民眾家裡的電器、家具等物品都泡水，損失慘重，即使淹水未達50公分，一樣受損害，呼籲中央放寬淹水補助標準，體恤受災民眾。

全台農損昨已近18億元，作物以香蕉受害2.4億元最慘，畜產、漁產受損最嚴重為雞與牡蠣，分別受損2.1億、1.6億元。農糧署副署長姚志旺說，已與業者協調進口高麗菜1顆價格不高於75元，國產不超過110元。除協助農友盡速復耕，也會輔導從越南、印尼、韓國等地自主進口大宗蔬菜，最快15天後能穩定市場供貨。

低收入戶 凱米颱風 張麗善 淹水 賴清德

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