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張麗善籲中央 放寬淹水補助
凱米颱風造成南部地區嚴重淹水，賴清德總統前天宣布全台室內淹水超過50公分家戶，每戶補助2萬元，未滿50公分的中低收入戶補助1萬元；台南市因八掌溪潰堤造成溪北地區不少家戶淹水，居民抱怨2萬元根本不夠清理善後；雲林縣長張麗善也向中央喊話，就算淹水未達50公分，但家電、家具泡水就壞了，呼籲中央放寬救助標準。
台南鹽水區多數積淹水區的水陸續消退，鹽水重災區武廟周遭北門、清泉路一帶路面滿是廢棄物，中正路許多商家商品損失很難估計，店家直嘆補助2萬元不夠。
凱米颱風也造成雲林多處淹水，張麗善說，很多民眾家裡的電器、家具等物品都泡水，損失慘重，即使淹水未達50公分，一樣受損害，呼籲中央放寬淹水補助標準，體恤受災民眾。
全台農損昨已近18億元，作物以香蕉受害2.4億元最慘，畜產、漁產受損最嚴重為雞與牡蠣，分別受損2.1億、1.6億元。農糧署副署長姚志旺說，已與業者協調進口高麗菜1顆價格不高於75元，國產不超過110元。除協助農友盡速復耕，也會輔導從越南、印尼、韓國等地自主進口大宗蔬菜，最快15天後能穩定市場供貨。
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