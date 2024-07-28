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屏東視察 賴總統：淹水都是中央的問題

聯合報／ 記者劉星君宋原彰王昭月／屏東報導

賴清德總統昨到屏東視察颱風災情及水利工程，他用台語說「金歹勢（真抱歉），讓大家淹到水」，淹過水的人才知道淹水的痛苦「比死還難過」，每一縣市淹水都是中央的問題，中央與地方應團結合作，過去南台灣基礎建設不足，未來治水或交通都會逐步解決。

隨行的內政部長劉世芳與水利署長賴建信都說，這次暴雨超過水利設施設計保護標準，因應極端天氣，未來防洪標準應考量拉升到100年。

凱米颱風造成南台灣嚴重淹水，賴總統視察屏東南州鄉萬華村及東港鎮大潭排水工程，指示水利署全力與地方配合，加速工程進度，也以過去在台南執政的經驗，建議加設村落圍堤。

萬華村地勢低窪，這次淹水達70公分，淹水8公頃，上百住戶受災；地方提出牛埔溪整治計畫，估需2.7億元；東港大潭淹水及胸，縣長周春米指大潭排水工程第2期已設計好，縣府提12項治水計畫，是防洪最後一哩，希望中央支持。賴清德已允諾。

賴總統視察大潭排水工程時，用台語詢問在場民眾「厝有淹到水嗎」？民眾大聲回應「有哦」，賴清德直說「金歹勢，讓大家淹到水」。賴說，每一縣市淹水都是中央的問題，他是用這樣的心情面對颱風，淹水沒有在分黨派，淹過水的人才知道淹水的痛苦。

賴清德說，過去南台灣基礎建設做不夠，近20年來已有改變，中央會與地方政府合作，逐步做好治水、交通等基礎建設，讓南台灣民眾未來的生活環境能更好。

賴建信說，中南部這次時雨量全都超乎全國最大的防洪保護標準，未來的治水計畫，會改設大型抽水站，以滯洪池配合抽排。

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