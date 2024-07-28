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高市駁填平埤塘釀災 議員促找出問題

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
凱米來襲高雄大淹水，遭質疑是因許多埤塘被填平所致。記者王昭月／翻攝
凱米來襲高雄大淹水，遭質疑是因許多埤塘被填平所致。記者王昭月／翻攝

凱米來襲高雄大淹水，遭質疑是因許多埤塘被填平所致，高市水利局解釋，市府未因100期重劃開發工程填平草潭埤，而是在重劃開發時一併整建，增加滯洪容量；小貝湖則規畫公園兼治洪，內惟埤引入蓮池潭活水調整水路並同步清淤，並未減少蓄水量。

市議員白喬茵表示，每次天災發生，常會帶走人民生命財產，包括這次旗山老翁被活埋，左楠地區很多房子淹到半層樓高。災難過後，大家要聽的不是市府的反駁或標榜做了哪些，而是誠實地檢視哪裡還做得不夠，市府這麼多專家也不是沒有能力找出問題，「希望市府做到坦誠，那裡不夠就努力解決，不要一直找理由」。

高市水利局指市府積極強化埤塘滯洪功能，填平埤塘導致滯洪功能縮減的說法不符事實。並進一步說明，草潭埤早年種菱角，僅有少量滯洪功能，市府利用重劃開發一併整建，同步增設排水系統、滯洪池出入流工程及抽水系統，深挖池底增加滯洪量達7.5萬噸。

水利局另查1970年歷史航照圖，說明小貝湖當時是農地，現況為滯洪功能不到1萬噸的漥地,，依出流管制規畫，並經高雄市水保技師公會專業審查，加大開發滯洪容量。

水利局亦表示，市長陳其邁推動內惟埤湖區水域改造，自蓮池潭引入活水調整水路，避免水流不順並清淤，清出2200立方公尺土方，並未減少內惟埤蓄水容量。

水利局 滯洪池 白喬茵 陳其邁

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