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凱米颱風雨量超過莫拉克 總統：團結將治水做得更好
總統賴清德晚間出席石牌福星宮關聖帝君聖誕千秋晚會致詞時表示，凱米颱風帶來的雨量比莫拉克颱風還大，造成南台灣掃到颱風尾而淹水嚴重，他相信只要團結，中央與地方合作，就能把治水措施做得更好，也請立法院能夠全力支持。
賴總統晚間在民進黨立委吳思瑤、多位台北市議員陪同下，出席福星宮關聖帝君聖誕千秋晚會暨揭匾儀式，他先到正殿參香後致詞表示，今天到福興宮感謝福德正神、神尊的保佑，就任總統2個月來，他很認真、很打拚，回應選民的支持，希望不要漏氣。
總統指出，此行第2個目的是為台灣祈福，也要恭祝聖殿聖誕千秋、神威顯赫，福星宮香火鼎盛，保佑台灣國泰民安、風調雨順。
賴總統說明，他詢問基層里長這次風災是否淹水，里長都說沒有淹水，真是好福氣；凱米颱風從北部經過，結果南台灣掃到颱風尾淹水，災情很嚴重，但只要大家能團結，不要因這次風災而失志，就能把治水措施做得更好。
賴總統強調，這次凱米颱風所帶來的雨量比莫拉克颱風還大，在台南、高雄與屏東都是如此，中央與地方政府要共同合作，對全國人民做更好的保護，更要做好受災民眾的救助工作，執政團隊已經提出比過去更好的補助措施，也會做好治水工程。
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