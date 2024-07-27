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新聞眼／除滯洪池 排水、清淤做多少？

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
豪雨不停，美濃滯洪池一帶已經成為汪洋一片。圖／讀者提供
豪雨不停，美濃滯洪池一帶已經成為汪洋一片。圖／讀者提供

凱米颱風豪大雨襲來，中南部前瞻基礎建設治水預算，是否有發揮功效，一一受檢驗。以這回重災區高雄來看，滯洪池等治水項目固然發揮一定作用，但市區淹成一片仍是擺在眼前事實；前瞻基礎建設之所以被冠上「前瞻」之名，本應針對極端氣候挑戰超前防範，高雄治水成果，顯然離「前瞻」還有段距離。

治水到底有沒有成效是科學問題，但如今已隨意識形態泛政治化，甚至是以不同標準，視地方政府執政顏色，來決定批評力道。綠營側翼社群平台近日最常見論調即為，高雄遇到百年豪大雨，下在哪座城市都會淹，要不是有前瞻治水預算，這次早就淹到二樓了。

問題是，在前瞻治水預算執行期間，中央加上高市府各式大內宣的結果，已把民眾的不淹水期待推高，綠營當初如何吹噓高雄治水有成，捧得有多高，現在被民意反打一巴掌的力道，就會有多大；到了颱風見真章時刻，市民想看到的「前瞻」成果，絕非「這次水退得比較快」如此低標，更不是把淹水從一層樓變成卅公分拿來說嘴，聽在災民耳裡情何以堪。

中央政府在治水投入甚多，治水觀念卻不前瞻，極端氣候帶來的暴雨，釀成更嚴重的水災，濕地填土造鎮蓋起高樓，改在有限的綠地挖滯洪池。何況，治水須要多管齊下，也不光只是靠承載量有限的滯洪池，包括排水系統以及定期清淤，請問高雄這些又做了多少？成效何在？若以結果論來看，當然是不及格。

對外界質疑前瞻建設失靈，政院發言人以「沒必要唱衰國家建設以及沒有同理心的評論」情勒式的語言回應，問題是，花了這麼多錢的治水預算，再看看那些受苦的災民，難道不該好好接受檢視，好避免下一場的災難嗎？

凱米颱風 前瞻基礎建設 極端氣候 治水 滯洪池

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