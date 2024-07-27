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環團：高雄蓋滯洪池多 填平埤塘更多
凱米颱風造成高雄市多處淹水，外界質疑，高雄前瞻治水經費三分之一全花在滯洪池，偏廢了其他治水的基礎建設，造成區域排水失靈。高雄市水利局長蔡長展說，前瞻預算除用做闢建滯洪池，也積極進行河道整治，興建區域排水箱涵等，這十年來陸續執行的項目包括雨水下水道、區域排水整治，大型抽水站，也添置防洪設備。
至於外界質疑這些治水沒有發揮功效，水利局強調，排水工程有保護標準極限，超出標準仍有淹水可能；比對莫拉克、凡那比風災的淹水紀錄可知，本次凱米颱風下在高雄的雨量已超越莫拉克、凡那比當時紀錄，但退水速度變快，而且凡那比淹水面積高雄市加高雄縣超過一萬公頃，這次縮小為一一○公頃，就是排水改善的明確效益。
高雄廿五座滯洪池，居全國之冠，也是高市府引以為傲的政績，但為何這次颱風來襲仍淹大水？作家「漂浪島嶼」點出，高雄滯洪池設計有如公園大水池，周邊不斷蓋起高樓，壓縮容水空間，一旦水量過大，難免釀成水患。更有環團質疑，高雄蓋的滯洪池多，填平的埤塘更多，土地開發不能犧牲治水防洪。
森林城市協會理事長莊傑任說，高雄數十年來持續填埋埤塘，仁武八卦寮草潭埤，即現在一百期重劃區，即縮減到原本四分之一，鄰近金獅湖的檨仔林埤也縮了一半，鳳山小貝湖縮減到原本十分之一，內惟埤殘存不到四分之一。而市長陳其邁任內，內惟埤縮減一半，小貝湖還要減一公頃，也引發環團抗議。
莊表示，高市府一再宣稱縮減埤塘不會淹水，將濕地轉成建地，填埔財政，「但財政規畫，怎能犧牲防洪治水」？
高市議員邱于軒更說，近年感覺市府「像被建商綁架了」，許多農地變建地，大量核許建商蓋房子，卻沒要求排水設施一併跟上腳步調整，依仍使用當地水利溝，大雨一來無處宣洩便淹水，這次颱風，許多民眾就打電話來抱怨。
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