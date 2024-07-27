高雄三分之一前瞻花在滯洪池 工務人士：若多改建下水道 也許不會淹這麼慘

凱米颱風造成高雄市多處淹水，審計部報告指出，高雄前瞻前三期水環境建設經費將近一四四億元，其中高雄引以為傲的廿五座滯洪池總計耗資五十五億元，占該市前瞻水預算約三分之一。一名高雄資深工務人士表示，高雄前瞻水資源耗費在滯洪池的經費太多，這些經費若積極運用在雨水下水道、箱涵改建上，也許不會淹這麼慘。

根據審計部公布的「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別決算審核報告」指出，前瞻計畫第一期至第三期特別預算「水環境建設計畫」共核定一一二一億元，其中台南市獲得核定經費一四八億元最高，其次為高雄市獲得一四四億元，第三為嘉義縣經費有一三○億元。

國民黨立委王鴻薇質疑，高雄拿前瞻計畫的治水預算名列前茅，請問預算花到哪？民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則認為，滯洪池發揮效果，讓水淹得比較慢、退得比較快。

根據高雄市水利局網站公開資料，高雄廿五座滯洪池，總經費達五十五億，占高雄前瞻水資源前三期經費約三分之一。

高雄資深工務人士說，這次高雄會淹水成災主要原因有三，第一為高雄愛河周邊缺乏濕地，都蓋起高樓大廈，自然雨水全滿後直接淹到周邊住宅區，第二為高雄原分為縣區與市區，兩者合併後，地下排水系統未整合，導致鳳山排水無法排到高雄市，高雄市排水也要繞過縣區排出；第三則是滯洪池周邊也都蓋起水泥公園，未發揮很好效果。

高雄資深工務人士表示，高雄前瞻水資源耗費在滯洪池的經費太多，一座滯洪池平均花二億元，這些經費若積極運用在雨水下水道、箱涵改建上，也許不會淹這麼慘，而廣蓋滯洪池是否符合極端氣候需要，在颱風過後確實需理性檢討。

內政部前部長李鴻源質疑，近年來政治人物已經養成「一淹水就忙著說要編多少預算」的壞習慣，但是「花的錢已經是荷蘭人的一倍了」，還是一樣淹水。東吳大學副教授左宜恩指出，花預算治水能一勞永逸是迷思，實際上效果有限，治本的方法是易淹水區盡量減少居住，但以目前台灣而言，幾乎是不可能的事情。