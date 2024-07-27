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凱米重創中南部 賴總統：淹逾50公分 每戶補助2萬

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
凱米颱風帶來強烈雨勢，賴清德總統（左）昨天在高雄市長陳其邁（右）的陪同下到美濃受災地區聽取簡報並勘災。記者潘俊宏／攝影
凱米颱風帶來強烈雨勢，賴清德總統（左）昨天在高雄市長陳其邁（右）的陪同下到美濃受災地區聽取簡報並勘災。記者潘俊宏／攝影

凱米颱風造成中南部土石流和嚴重淹水，中央災害應變中心昨統計，截至昨晚十點，共造成八死一失蹤八六六傷，仍有一萬七千多戶停電，雲林、嘉義及台南等地多處仍有五十至一百公分積水。凱米颱風重創農業，賴清德總統、行政院長卓榮泰等人昨分頭到南部勘察農業災損，賴總統並宣布，全台淹水五十公分以上每戶補助二萬元、五十公分以下中低收入戶從五千元加碼至一萬元，並與地方合作助受災戶減輕稅務。卓揆也表示，提供低利率的天然災害貸款，同意半年免息。

彰化、高雄、屏東等地多已退水，至於仍積淹水的嘉義縣、台南市、高雄市，中央災害應變中心已協調經濟部、國防部及雙北、台中等中央及縣市政府調派抽水機支援。

凱米颱風中斷花蓮往北聯外道路，花蓮陷入孤島危機。交通部除力拚加速搶通台鐵北迴線和蘇花公路，也協調海空運接駁。

颱風造成十起外籍貨輪擱淺，其中一艘坦尚尼亞籍「福順輪」沉沒，船上疑有九名緬甸籍船員落海失蹤。昨找到四生還者，另在林園沙灘發現一名死亡的船員，四人失蹤。

這次農損嚴重，農業部估計全台農作物、設施損失破十一億八八七萬元。賴清德總統在高雄美濃勘災時，承諾給農民全品項天然災害現金救助，且應從速、從簡及從優。

衛福部轄下財團法人賑災基金會，也針對低收入戶或中低收入戶家庭，提高補助額度，並放寬淹水救助標準，由淹水五十公分以上放寬至未達五十公分者也可申請，且補助由每戶五千元，提高至一萬元，民眾可向縣市政府提出申請。

賴總統偕高雄市長陳其邁前往美濃勘災，陳說，以美濃來看治水有效果。賴清德指著簡報地點的市場牆壁說，立委邱議瑩跟他說，莫拉克颱風時，市場淹一層樓高，不過這次淹到看起來卅公分高，「換句話說，我們這幾年投入的治水預算還是有發揮功能」。

國民黨立委王鴻薇表示，淹卅公分是治水有成，聽在災民耳裡真的是哭笑不得，民進黨動員全黨「喪事喜辦」做得太過份了，難道還要市民歌功頌德，喜迎淹水卅公分？

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