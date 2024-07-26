高雄淹水前瞻挨批 政院：退水快顯見治水效應

颱風凱米導致高雄積淹水，前瞻基礎建設治水工程也遭質疑。行政院今天表示，颱風凱米在高雄的單日最大累積雨量超過2009年莫拉克颱風、2010凡那比颱風，且適逢大潮，但淹水面積較少，退水時間也較短，顯見治水效應。

颱風凱米近日在高雄降下豐沛雨量，導致積淹水，部分民代及媒體質疑前瞻基礎建設治水工程成效。行政院發言人陳世凱今天透過媒體群組表示，此次颱風凱米在高雄所造成的單日最大累積雨量，超過2009年莫拉克颱風及2010年凡那比颱風，且適逢大潮，但凱米颱風所造成的淹水面積較過去為少，退水時間也較過去短。

陳世凱說明，顯見在前瞻基礎建設的治水工程效應下，中央與地方攜手合作，在強降雨以及沿海大潮的相互作用下，盡力將影響範圍與時間降到最小。

陳世凱強調，前瞻建設沒有黨派之分，天災已對民眾造成重大影響，現在最優先的事情是救災及重建工作，盡速協助民眾能早日恢復日常生活，現階段沒有必要唱衰國家的建設，欠缺理性數據的比較及沒有同理心的評論，對於這些工作都毫無幫助，也無濟於事。

陳世凱提到，總統賴清德、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、國防部長顧立雄今天分頭勘災，就是希望在最短時間內與地方合作救災重建工作，並要求在交通、水電、經濟、居住、農損、生活等修復與災害救濟補貼上盡速到位，希望民眾的生活與城市的容貌能早日恢復。

陳世凱解釋，政府對極端氣候變化一直有所準備，在全國各縣市也都有投資前瞻基礎建設水環境建設、治水防洪等建設，這次颱風與過去災害相比，面對豪雨與大潮後的退水情形也有相當成效。

但陳世凱也表示，政府會汲取經驗，持續檢討台灣是否已有足夠的基礎設施及應對設施，足以因應極端氣候的暴雨、乾旱，或是較這次更加巨型的強大颱風來襲，未來也會更精進並加強抗旱、防洪以及治水工程，提出更加重視氣候變遷的調適策略。