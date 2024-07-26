行政院：勘災4線齊發 盤點災後補助方案

中央社／ 台北26日電

颱風釀災，總統賴清德、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、國防部長顧立雄今天分頭勘災。行政院發言人陳世凱表示，除府院勘災4線齊發，為減輕颱風對民眾財損的衝擊，財政部、農業部、衛福部、經濟部等將提出災後補助方案。

颱風凱米釀災，陳世凱今天透過臉書表示，為實地了解各地需求，府院勘災4線齊發，包含賴總統前往高雄、卓榮泰赴雲嘉南、鄭麗君前往宜蘭、顧立雄到屏東掌握各縣市救災急需協助的事項，希望能盡速解除颱風所帶來的影響，讓民眾恢復日常生活。

陳世凱指出，為減輕颱風對民眾財損的衝擊，行政院也正在盤點災後補助，預計將由財政部、農業部、衛福部、經濟部等提出災後補助方案。

陳世凱說明，政府必須向因這次颱風不幸失去寶貴生命的民眾表達哀悼，也向所有受災民眾表達慰問，中央政府一定會與各縣市政府共同合作，讓受災民眾能夠早日重建家園，一起攜手共度難關。

工程會也透過新聞稿提到，行政院秘書長龔明鑫今天一早召集包括工程會在內各相關部會討論災損救助及災後復原事宜，而為配合全國各地公共設施災後復原工作，工程會主委陳金德昨天便先指示工程會通知各級政府，除善用開口契約進行搶修工作外，另可依個案情形啟動緊急採購措施。

至於各地方災後復原工作所需經費，工程會強調，地方政府年度皆編有災害防救經費，各地可先行調整年度相關預算，如果仍有不足，得就不足部分報行政院申請，工程會將依照「中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法」，採即報即審原則，提供各項協助。

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