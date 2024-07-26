賴總統率行政團隊兵分4路勘災 不分藍綠打團體戰

颱風凱米侵襲全台，總統賴清德零時差緊盯當各地災情，一早率領行政團隊兵分4路勘災，知情人士今天表示，總統及行政團隊勘災不分藍綠，災情考量是第一優先，展現救災務實態度，以最高效率協助災區復原，讓民眾恢復正常生活。

知情人士表示，總統上午6時30分離開官邸一路前進高雄美濃勘災，冒雨關心第一線實地狀況，且不只總統，執政團隊一早兵分4路，分別赴災情嚴重地區，賴總統赴高雄美濃；行政院長卓榮泰前往雲嘉南；行政院副院長鄭麗君赴宜蘭；國防部長顧立雄至屏東佳冬、林邊、東港等地。

該人士表示，救災不分藍綠之別，主打團體戰，並現場宣布淹水與農損補助規劃，展現執政團隊務實風格。

高雄部分區域降雨超越莫拉克風災的日降雨量，賴總統至高雄勘災今天表示，全台灣淹水50公分以上的民眾每一戶補助新台幣2萬元；50公分以下的中低收入戶，過去經濟部編5000元，現在則加碼到1萬元。

賴總統表示，中央及地方政府防救災系統全面啟動，國營事業也與地方政府充分合作，經台電全力搶修下，全台復電率超過9成，可望今天全部供電。

值得關注的是，顧立雄上午前往屏東佳冬、林邊、東港地區，赴第一線勘查災情，現場指示國軍協助物資搬運、沙包堆疊、路樹、障礙物清除，包括海軍水下作業大隊官兵前往屏東林邊、佳冬地區，利用橡皮艇接駁受困民眾。

知情人士表示，護衛南部地區的第四作戰區，配合地方政府救災需求，預置兵力第一時間抵達支援地區高雄、屏東一帶，持續針對危險潛勢區的村落堆置沙包，並協助執行居民預防性撤離任務，將村民移往安全地方，國軍總動員，軍民齊力守護家園。

知情人士說，這是賴總統上任後首遇第一個颱風，執政團隊行動顯示繃緊神經也高度戒備，總統上午出門，率行政團隊兵分4路，分別赴災情嚴重的中、南、東部等地勘災，不只對災情極高掌握，團隊節奏也清楚，顯示縝密規劃，勘災地點選擇不分藍綠執政縣市，災情為第一優先，以總統高度，展現救災務實態度，目的是以最高效率協助災區復原，讓民眾儘速恢復正常生活。

賴總統表示，惟有中央部會與地方政府齊心總動員，一起打團體戰，才能讓民眾最快恢復正常生活。