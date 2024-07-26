凱米颱風釀災 吳思瑤：前瞻建設發揮緩解災情效果

中央社／ 台北26日電

媒體報導，藍營人士批評南部淹大水，質疑前瞻建設沒發揮作用。吳思瑤指出，高雄1天內下了將近1年的雨量，又適逢百年大潮，過去政府努力推動前瞻建設各項防洪排水，讓水淹得慢也退得快，高雄25座防洪池確實都有發揮緩解災情的狀況。

吳思瑤今天在立法院接受媒體訪問時，對於國民黨前立委鄭麗文日前上廣播節目，嘻笑地說「台南、高雄是來蹭颱風假」、「他們南部還多放1天假，真是不甘心呀」等言論，做出回應。

吳思瑤表示，國民黨部分人士大噴政治口水，不顧及災民心情，完全沒有同理心，這是從政者非常負面的社會示範。國家需要團結救災時刻，不樂見政治口水，從政者都要能夠悲天憫人以及有同理心，難道國民黨政治工作者無視於災區的人民正在受苦嗎。

媒體提及，藍營人士批評南部淹大水，質疑前瞻建設沒有發揮作用。

吳思瑤提到，高雄在1天之內就下了將近1年的雨量，又適逢百年大潮，非常遺憾釀成淹水災情，但也因為過去政府努力推動前瞻建設各項防洪排水，強化國土韌性的建設計畫，讓水淹得比較慢，水也退得比較快。以高雄為例，25座防洪池發揮了效果，高雄部分區域的排洪系統跟設計，確實都有發揮緩解災情的狀況。又或是石門水庫阿姆坪防淤隧道，2小時10萬立方公尺的淤泥，相當於6800輛砂石車載運的清淤量，這都是前瞻建設帶來的防洪排淤功能。

吳思瑤說明，做為執政者，不管中央或地方，面對災害都應嚴肅以對，災害發生所有人都非常不忍，當下就是中央地方齊心協力救災，協助災民進行災區整建，行政院也端出災後補助計畫，希望從優、從速協助災區重建，幫助災民。

吳思瑤強調，政治口水，社會自有公評。救災前線，不管是國軍、各級政府及投入救災的人員，付出辛苦的汗水，都是所有人應該記在心中，而不是這些政客的政治口水。

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