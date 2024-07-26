總統賴清德赴高雄勘災 宣布提高淹水補助

中央社／ 高雄26日電

總統賴清德今天赴高雄美濃勘災，為減輕民眾負擔，宣布全台淹水50公分以上每戶補助2萬元、50公分以下中低收入戶從5000元加碼至1萬元，並與地方合作助受災戶減輕稅務。

颱風凱米在高雄山區降下驚人雨量，賴總統上午8時30分許在市長陳其邁、民進黨籍立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺等人陪同下到美濃區美濃橋勘災視察。

陳其邁致詞時向賴總統喊話，高雄市目前淹水補助50公分以上每戶新台幣1萬5000元，希望中央加碼補助2萬元，若是50公分以下為補助5000元，希望中央加碼補助1萬元。

賴總統當場宣布，全台灣淹水50公分以上每戶補助2萬元，50公分以下中低收入戶過去經濟部編列5000元，將加碼到1萬元。

賴總統表示，財政部已做出9項稅務減免決定，將與各地國稅局和各縣市政府財稅單位共同合作，主動積極協助受災戶減輕稅務。

賴總統指出，這次全台受影響停電有80萬多戶，昨晚修復9成多，還有5萬戶左右尚待供電，預計今天能夠全數順利供電。

賴總統表示，旗山地區這次淹水情形較莫拉克風災輕微，顯示這幾年投入治水預算有發揮功能，未來會持續治水防洪，並支持地方政府提出治水預算需求，包含河川整治、開闢滯洪池、建置抽水機等，發揮應地制宜、綜合性治水功能，以因應氣候變遷。

賴總統最後向颱風不幸失去寶貴生命的民眾表達哀悼，並向受災戶表達慰問。中央與地方會共同合作，減輕颱風凱米帶來的衝擊，未來會持續精進相關災害應變，因應氣候變遷不斷創新高雨量、減輕民眾影響。

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