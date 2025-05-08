質疑郭智輝圖利 徐巧芯曝東部風電計畫與崇越「關係匪淺」

「東成陸域風力發電計畫」擬於台東縣設置25部風力發電機，在地引發爭議。國民黨立委徐巧芯今日提出質疑，指該計畫接案公司「東成電力」、光宇工程顧問公司與崇越集團關係密切，經濟部長郭智輝難道沒有利益迴避的問題？且東部是否有這麼大的用電需求，加上光宇取得不少台電標案，郭智輝有無圖利之嫌？

徐巧芯說，由東成電力股分有限公司規劃的「東成陸域風力發電計畫」，擬於台東縣成功鎮、長濱鄉外海設置25部風力發電機組，此計畫已經在環境部環評開發案論壇網站上架，引起極大反彈，國民黨台東立委黃健賓、民進黨立委陳瑩都反對東成發電，因為在海岸插上風電機組，將直接破壞台東美麗的海岸線。

徐巧芯指出，她細看相關資料，「東成電力股份有限公司」的「籌備處」目前已完成設置，聯繫單位與電話與「光宇工程顧問有限公司」吻合，而光宇公司的的登記地址為台北市內湖區堤頂大道二段483號，就恰好位於崇越集團總部內。

徐巧芯說明，崇越集團對光宇公司的持股高達78.9%、崇越集團旗下建越科技工程的持股也達22.1%，且光宇工程的負責人為賴杉桂，現職為崇越集團代理集團董事長、建越科技工程董事長，證明東成電力與光宇工程、崇越集團，甚至郭智輝的關係都相當密切。

徐巧芯也認為，這案子有幾個不合理之處。第一，此計畫的接案公司東成電力、光宇工程顧問公司竟然與崇越集團關係如此密切，崇越對光宇的持股近八成，以郭部長與崇越的關係，儘管現在已無股份，難道就沒有圖利崇越、利益迴避的問題，郭部長難道沒有球員兼裁判的疑慮嗎？

徐巧芯表示，郭智輝這樣的做法，就是利用經濟部長身分，直接將手伸進我國的風力發電產業，計畫如果完成，代表接下來的東部風力發電網建構、未來的發電穩定都要交由崇越集團及其公司負責，東成是否夠格、光宇工程是否夠能力執行這個風電計畫，不只她，很多民眾對崇越都有很大疑問。

徐巧芯進一步說，第二，她看過「東成陸域風力發電計畫」的計畫圖，25座風電機組將橫跨台東外海數10公里的海岸線，將台灣引以為傲的台東美麗海岸破壞殆盡，台電應用更嚴謹態度評估，討論東部是否也需要發展風電，是否有這麼大的用電需求，而不是為了蓋而蓋，還是只為了圖利特定人士及企業。

徐巧芯也說，第三，她也發現，崇越集團自2021年入主光宇工程顧問公司後，光宇就取得不少台電標案，與經濟部維持合作關係，從2021年到郭智輝部長去年上任，再到今年提出的「東成陸域風力發電計畫」，是否牽扯更多利益關係，需要社會大眾持續關注。

徐巧芯說，第四，郭智輝在擔任經濟部長前（2021年9月13日），接受媒體訪問時就說了「要投資光宇4.4億元做能源事業」，如今看起來根本早有預謀。經濟部長的身分只是讓他的集團與旗下公司賺更大，這難道沒有涉嫌圖利嗎？

徐巧芯總結，這個案子不是單純的風電投資案，不僅有圖利崇越的疑慮，也對台東的海岸線景觀有很大衝擊，郭智輝部長應該要公開說明，說明在此案的角色，與光宇公司，甚至東成電力的關係，政府也應該政介入調查，以昭公信。