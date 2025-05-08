【重磅快評】找回發票如此難 洪申翰要「勉勵」郭智輝嗎

週刊報導經濟部長郭智輝設宴妻兒旗下餐廳，遭疑圖利崇越；經濟部表示，餐費由郭負擔。立委要求郭出示發票釐清真相，行政院長卓榮泰也說會再花時間證實郭的講法是真的。結果郭智輝的回應是，若要指控就要拿出證據；今天又有藍委爆料東成電力公司的聯絡電話及地址與崇越子公司光宇一致，質疑郭涉圖利不只一樁。圖利疑雲罩頂，外界質疑郭還能撐多久？

餐廳設宴被指圖利，金額不大，消費單純，郭智輝如果有心澄清，只要拿出發票證明即可。但郭忙了半天，繞了一大圈，即使卓揆說必須要查清楚，郭就是不拿出發票自清；套句勞動部長洪申翰之前酸民眾黨的話，政治不難找回發票而已，但對民進黨來說，找回發票竟如此之難。

郭智輝還原宴客圖利始末，指事情源自於AIT年度重要活動，為謝謝同仁及AIT官員努力，因此舉辦交流會，有50幾個人參加，因此就選擇台大裡面的餐廳，如果假公濟私，請查經濟部會計跟審計，更直言「我如果有報這張發票就是假公濟私，但經濟部昨天也聲明沒有這筆費用，代表這是我自己出的。」

郭智輝更拿出手稿說明，他個人進入公務部門服務，就是希望能夠為國家人民做事，媒體報導的餐敘，不論是餐敘費用，或者伴手禮，都沒有使用公帑，「如果還有委員或者媒體要指控我有圖利的嫌疑，請提出證據，在此之前，我不會再回應任何的指控」。

郭智輝顯然花了不少了力氣澄清這起餐宴圖利的疑雲，但卻忘了選擇最簡單、直接的方式來澄清，即馬上拿出消費的發票，就是一翻兩瞪眼，何憂不能止謗？

依常理而言，如果郭智輝是自掏腰包，拿出發票就能輕易講清楚；如果郭是自己出錢宴客，不管在哪裡請，外界都難以置喙，但怕的就是郭智輝可能報公帳或有其他情況，發票拿出來，抬頭寫什麼，打的是誰的統編，根本不用多解釋。

卓榮泰說，郭智輝已經對外說明，但如果真的沒有疑慮，卓在第一時間就大可拍脯為郭掛保證，但他卻在立院說嘗試與郭聯繫，會再花時間證實郭的講法是真的，「這必須要查清楚」。怎麼看都讓人感覺裡面還有文章。止謗莫如自修，自修不如自清，郭要別人提出證據再來指控，但如果他明明手上有發票，怎不先拿來出來自證清白？

外界要郭智輝拿出發票自清，如果沒有問題，發票早早就可以拿出來示眾了。問題是，發票拿出來會不會衍生其他爭議？ 那恐怕是民進黨不可控的風險。

近例是前閣揆蘇貞昌的子弟兵丁怡銘因稱台北牛肉麵店家使用萊牛被打臉，丁致歉並宣布購買店家商品，卻被發現發票打上行政院統編，再度引發眾怒，丁被迫去職；無獨有偶，蘇貞昌看書展購買漫畫，宣稱要買給孫女看，結果被眼尖民眾發現發票竟打行政院統編，最後逼得行政院趕緊找店家換發票，蘇也滿面豆花。

民進黨高官老在發票上出問題，有損政黨觀瞻，好不容易碰到民眾黨主席柯文哲被質疑政治獻金申報不實，在素食餐廳竟吃了96萬元，民眾黨稱是發票誤登，當時民進黨立委洪申翰逮到機會大酸民眾黨，稱政治不難找回發票而已，希望民眾黨用這種態度來自我勉勵。郭智輝稱自掏腰包宴客卻不拿發票自清，洪申翰要不要也好好「勉勵」一下郭智輝？