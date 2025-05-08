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郭智輝再遭質疑涉及東部風電開發 崇越澄清只任環評顧問未參與開發

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越集團副董事長賴杉澄清子公司光宇只擔任環評技術顧問，未參與開發。記者簡永祥／攝影
崇越集團副董事長賴杉澄清子公司光宇只擔任環評技術顧問，未參與開發。記者簡永祥／攝影

國民黨立委徐巧芯指出，政府有意在台東海岸設置風機發電的東成電力公司聯絡電話及地址，與經濟部長郭智輝關連的崇越子公司「光宇」完全一致，質疑郭智輝涉及圖利崇越相關企業。崇越今日發布聲明強調，光宇工程僅擔任環評技術顧問，與台東風電開發無關。

聲明中指出，光宇工程顧是崇越科技投資的子公司，為專業從事環境影響評估之機構，深耕台灣近40年，長期協助政府及企業進行環境調查與評估工作，秉持中立、專業立場，提供科學分析與建議。

關於東成風力發電計畫，光宇僅受台亞風能股份有限公司委託，執行「前期環境影響評估」作業，並不參與任何開發、投資或經營行為，亦與開發決策無涉。有關外界提及「聯繫處為光宇公司」，係因環評法規定，開發案於公告期間須提供聯絡人資訊，業主可委由環評顧問暫代處理公眾意見蒐集事宜。光宇僅依業主指示協助作業，所有資料及意見將交由開發單位統籌處理。

崇越強調光宇工程在本案中僅擔任環評技術顧問，與開發本身無關，特此澄清。

台東 環評 郭智輝

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