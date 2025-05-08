郭智輝再遭質疑圖利 崇越：子公司無涉開發東部風電
國民黨立委徐巧芯指出，政府有意在台東海岸設置風機發電的東成電力公司聯絡電話及地址，與經濟部長郭智輝關連的崇越子公司「光宇」完全一致，質疑郭智輝涉及圖利崇越相關企業。崇越今天發布聲明強調，子公司無涉及開發東部風電。
針對媒體報導子公司開發台東風電一事，崇越今天發布聲明稿說明，光宇工程為崇越投資的子公司，為專業從事環境影響評估機構，深耕台灣近40年，長期協助政府及企業進行環境調查與評估工作，秉持中立、專業立場，提供科學分析與建議。
關於東成風力發電計畫，光宇僅受台亞風能公司委託，執行「前期環境影響評估」作業，並不參與任何開發、投資或經營行為，與開發決策無涉。
崇越指出，有關外界提及「聯繫處為光宇公司」，是因環評法規定，開發案於公告期間須提供聯絡人資訊，業主可委由環評顧問暫代處理公眾意見蒐集事宜。光宇僅依業主指示協助作業，所有資料及意見將交由開發單位統籌處理。
崇越強調，光宇工程在本案中僅擔任環評技術顧問，與開發本身無關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言