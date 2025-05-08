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被疑圖利 郭智輝：5年前就沒管崇越

聯合報／ 記者李成蔭蔡晉宇林海簡永祥／台北報導
經濟部長郭智輝昨回應設宴AIT人員相關爭議。記者簡永祥／攝影
經濟部長郭智輝昨回應設宴AIT人員相關爭議。記者簡永祥／攝影

經濟部長郭智輝爭議連環爆，國民黨立委徐巧芯昨質疑，有意在台東海岸設置風機發電的東成電力公司聯絡電話及地址，與郭相關的崇越科技子公司光宇完全一致，質疑郭智輝涉及圖利崇越相關企業。

「郭智輝擔任經濟部長之前就有預謀了。」徐巧芯說，郭智輝在二○二一年九月十三日就講崇越集團投資「光宇工程顧問」四億四千萬元，掌握科學園區、離岸風電場的評估；而在台東做風力發電計畫的「東成電力公司」籌備處及公司所在地，和光宇是同一個地址、電話，且光宇又是郭智輝創辦的崇越持有。

郭智輝回應表示，無論是崇越子公司或崇越事務，他五年前就已不管，因此對這項指控非常訝異；相關議題，立委在立院經委會也質詢過，東岸風電開發若縣府不同意，經濟部也不會通過。

至於日前被媒體爆料的餐敘，郭智輝也說，都是他自掏腰包，沒有使用公帑；如要指控圖利，請提出證據。

台東 國民黨 徐巧芯 郭智輝

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