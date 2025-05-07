爭議連環爆…徐巧芯再爆東岸風電計畫 質疑郭智輝圖利崇越相關企業

經濟部長郭智輝爭議連環爆，國民黨立委徐巧芯質疑，有意在台東海岸設置風機發電的東成電力公司聯絡電話及地址，與郭相關的崇越科技子公司「光宇」完全一致，質疑郭智輝涉及圖利崇越相關企業，還破壞台東景觀。

「郭智輝擔任經濟部長之前就有預謀了。」徐巧芯說，郭智輝在擔任經濟部長前，在二〇二一年九月十三日就講崇越集團投資「光宇工程顧問」四億四千萬元，掌握科學園區、離岸風電場的評估，而不巧在台東做風力發電計畫的「東成電力公司」籌備處跟公司所在地，和光宇是同一個地址電話，而光宇又是郭智輝創辦的崇越持有。

徐巧芯指出，據公司資料顯示，崇越董事長賴杉桂本身也是光宇的代表人，光宇也就是崇越的子公司；現在郭智輝當經濟部長，卻為崇越子公司開綠燈，其實早有很多風聲，包含崇越人士到經濟部開會，還有最近的吃飯事件，雖然郭都說錢是自己付，但也沒看到收據。