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爭議連環爆…徐巧芯再爆東岸風電計畫 質疑郭智輝圖利崇越相關企業

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片

經濟部長郭智輝爭議連環爆，國民黨立委徐巧芯質疑，有意在台東海岸設置風機發電的東成電力公司聯絡電話及地址，與郭相關的崇越科技子公司「光宇」完全一致，質疑郭智輝涉及圖利崇越相關企業，還破壞台東景觀。

「郭智輝擔任經濟部長之前就有預謀了。」徐巧芯說，郭智輝在擔任經濟部長前，在二〇二一年九月十三日就講崇越集團投資「光宇工程顧問」四億四千萬元，掌握科學園區、離岸風電場的評估，而不巧在台東做風力發電計畫的「東成電力公司」籌備處跟公司所在地，和光宇是同一個地址電話，而光宇又是郭智輝創辦的崇越持有。

徐巧芯指出，據公司資料顯示，崇越董事長賴杉桂本身也是光宇的代表人，光宇也就是崇越的子公司；現在郭智輝當經濟部長，卻為崇越子公司開綠燈，其實早有很多風聲，包含崇越人士到經濟部開會，還有最近的吃飯事件，雖然郭都說錢是自己付，但也沒看到收據。

徐巧芯認為，崇越跟光宇根本是同一家公司，而東成電力又跟光宇同地址電話，整個發電計畫根本就是崇越在做，郭智輝身為前董事長，完全沒有利益迴避，把所有光電、風力發電都給崇越做，這就是圖利、就是沒有利益迴避，還把整個台東景觀搞差。該計畫在台東開發位置高達廿五處，把台東都蓋完了，環境部上超過三千多則留言反對，也引發眾多居民不滿。

國民黨立委徐巧芯指出，有意在台東海岸設置風機發電的東成電力公司聯絡電話與地址，與郭相關的崇越科技子公司「光宇」完全一致，不只沒有利益迴避，該計畫在台東開發位置高達廿五處，破壞台東景觀。圖／取自環境部網站
國民黨立委徐巧芯指出，有意在台東海岸設置風機發電的東成電力公司聯絡電話與地址，與郭相關的崇越科技子公司「光宇」完全一致，不只沒有利益迴避，該計畫在台東開發位置高達廿五處，破壞台東景觀。圖／取自環境部網站
國民黨立委徐巧芯指出，有意在台東海岸設置風機發電的東成電力公司聯絡電話與地址，與郭相關的崇越科技子公司「光宇」完全一致，不只沒有利益迴避，該計畫在台東開發位置高達廿五處，破壞台東景觀。圖／徐巧芯提供
國民黨立委徐巧芯指出，有意在台東海岸設置風機發電的東成電力公司聯絡電話與地址，與郭相關的崇越科技子公司「光宇」完全一致，不只沒有利益迴避，該計畫在台東開發位置高達廿五處，破壞台東景觀。圖／徐巧芯提供

台東 徐巧芯 郭智輝

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