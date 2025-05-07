遭點名520內閣改組將換血 經長郭智輝回應了

賴政府執政將滿周年，外傳520將進行內閣改組，點名經濟部長郭智輝將遭換血。郭智輝在接受網路節目《齊有此理》專訪，主持人王時齊詢問他是否會換將，他說，「這要問院長」。

郭智輝近期成為話題焦點。日前上百名台電員工在經濟部前陳情抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損，立委質詢關切此事，但郭智輝回應「看不下去可以離開啊！」此話網路炸鍋，行政院長卓榮泰還說，要找郭智輝談一談。

《齊有此理》主持人詢問郭智輝，卓榮泰是否有約談他。郭智輝說，沒有。他稱院長很了解他的情況；卓榮泰也不用約談他，只要在Line上說一聲，他就知道了。

郭智輝是在6日在接受網路節目《齊有此理》專訪，該節目於7日播出。