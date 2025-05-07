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被質疑圖利、公私不分 郭智輝：指控請提出證據
經濟部長郭智輝被爆在崇越集團旗下餐廳頻繁邀宴，其中更有AIT（美國在台協會）成員，被質疑為圖利自家人、公私不分，經濟部昨日強調相關餐敘都是自費，郭智輝今日再強調，若有立委或媒體要指控圖利，請提出證據，在此之前，不會再回應任何的指控。
郭智輝表示，個人進入公務部門服務，就是希望能夠為國家人民做事，媒體報導的餐敘，是為了促進政府跟美方的溝通，也希望藉此協助台灣的產業，不論是餐敘費用，或者伴手禮，都沒有使用公帑。
郭智輝也說，與AIT的餐敘，是因為感謝經濟部同仁的努力與AIT官員的合作而舉辦的交流會，而該餐廳的確是他平常常去的，主要是因為使用健康食材，絕非外傳的招待所。
郭智輝更強調，經濟部的會計跟審計都可以證明，如果他有報這張發票，這才叫假公濟私，而經濟部已經發出聲明，沒有這筆費用，「代表這筆費用是我自己出的，好不好。」
至於外傳內閣可能將改組，郭智輝表示，昨天這個行政院說得很清楚，沒有這回事。至於是否捲入綠營內鬥，他則說，這是大家猜測的事情，不予回應。
而他與崇越集團的關係頻頻被質疑，郭智輝認為，他來自民間，所以有很多人會認為這件事情跟他都是有關，但他坦蕩蕩也不求官，只認為受了國家栽培，有機會為國家做點事，剛好在目前的這個情況可以發揮的地方，就是盡力而為。
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