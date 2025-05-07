快訊

傳國民黨中央黨部將被搜 吳宗憲赴中常會傳授教戰守則

聽新聞
0:00 / 0:00

王世堅：一開始不喜歡郭智輝 但他有在進步

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

經濟部長郭智輝被爆宴辦在妻兒旗下餐廳，遭疑圖利原任職的崇越集團，甚至傳出已被列為內閣改組第一人。民進黨立委林俊憲今天表示，現在非內閣改組好時機，在鬥郭智輝的最可能是國民黨，要讓民進黨找不到人才入閣；民進黨立委王世堅則說，他一開始不喜歡郭智輝，但他一直在進步，如果深入理解他，會覺得他是有能力的。

林俊憲指出，政務官真的要非常小心，有時候他們自己覺得沒什麼事情，外人都可能見縫插針，擴大抹黑，但是他不會認為是綠營內在鬥郭智輝，因為一個內閣人事不好找，尤其現在總預算被亂砍成這樣子，國會藍白亂象不斷，從外面找人才入閣不容易。加上大罷免進行到最關鍵時候，同時立法院已經要延會到七月，這個時候怎麼可能會有內閣改組，他不認為這是內閣調整的好時機。

王世堅表示，郭智輝投入經濟政策、產業政策，其實他是一直在進步當中。發言的部分也有收斂，畢竟上任還不到一年，而且現在國事如麻，只希望每一位部長不但要進入狀況，而且要非常投入，要能夠熟悉掌握自己部會的政策，甚至提出前瞻性做法，這些部分他看到郭智輝是有進步的。

關於郭智輝是否涉及圖利，王世堅指出，只要是為台灣好、為國家好，郭智輝個人出錢是無妨，但如果是以部長的身份邀請，就是應該用公費來支付才對，那既然用公費支付，當然就不能去他個人的餐廳。不過郭智輝這個例子有一點可以被理解，因為他畢竟是用他自己的錢，而且他是出於善意，並沒有任何惡意，也不是在為他的餐廳打知名度。

內閣 林俊憲 王世堅 郭智輝 餐廳

延伸閱讀

郭智輝遭爆砸22萬密宴谷立言等人 AIT說話了

部長郭智輝自掏22萬密宴AIT? 她轟經濟部變自家門面才真自肥

郭智輝疑涉圖利 餐敘花誰的錢？藍白籲拿出發票講清楚

郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」 勞動部長洪申翰：應有更適當表達

相關新聞

爭議連環爆…徐巧芯再爆東岸風電計畫 質疑郭智輝圖利崇越相關企業

經濟部長郭智輝爭議連環爆，國民黨立委徐巧芯質疑，有意在台東海岸設置風機發電的東成電力公司聯絡電話及地址，與郭相關的崇越科...

遭點名520內閣改組將換血 經長郭智輝回應了

賴政府執政將滿周年，外傳520將進行內閣改組，點名經濟部長郭智輝將遭換血。郭智輝在接受網路節目《齊有此理》專訪，主持人王...

被質疑圖利、公私不分 郭智輝：指控請提出證據

經濟部長郭智輝被爆在崇越集團旗下餐廳頻繁邀宴，其中更有AIT（美國在台協會）成員，被質疑為圖利自家人、公私不分，經濟部昨...

王世堅：一開始不喜歡郭智輝 但他有在進步

經濟部長郭智輝被爆宴辦在妻兒旗下餐廳，遭疑圖利原任職的崇越集團，甚至傳出已被列為內閣改組第一人。民進黨立委林俊憲今天表示...

郭智輝嗆台電員工涉霸凌？勞長：應更適當表達

台電員工勞動節到經濟部前陳抗，經濟部長郭智輝備詢時以「看不下去可以離開」回應員工訴求。桃產總昨問勞動部長洪申翰，此言論是...

經長被疑圖利 在野疑綠內鬥「賴總統早想換人」

發言頻惹議的經濟部長郭智輝再遭爆公私不分，外界關心他能否撐過五二○。國民黨立委徐巧芯表示，特定媒體大幅報導，賴清德總統可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。