郭智輝嗆台電員工涉霸凌？勞長：應更適當表達

台電員工勞動節到經濟部前陳抗，經濟部長郭智輝備詢時以「看不下去可以離開」回應員工訴求。桃產總昨問勞動部長洪申翰，此言論是否涉及霸凌？洪申翰表示，對於企業內勞工不同聲音，應有更適當或更具包容性的表達方式，給勞工更多尊重。

上百名台電員工上周勞動節時集結在經濟部前，抗議能源政策錯誤造成公司虧損累累，要求核電廠延役讓台電續命。當立委質詢此事時，郭智輝稱「看不下去可以離開啊」，引來各界抨擊。

桃產總指出，根據資料顯示，經濟部持有台電公司股份超過九成五，具非常明顯控制權，郭智輝竟然依其優勢職權惡意對待基層勞工，因此發文給勞動部請問洪申翰部長，這種發言沒有涉及霸凌問題？以後民營企業雇主是否都可這樣回應基層勞工？

桃產總認為，既然勞動部在五一的回應上宣稱積極防範霸凌，對於郭智輝這樣的行為是否合適，應可以有明確態度才對。