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經長被疑圖利 在野疑綠內鬥「賴總統早想換人」
發言頻惹議的經濟部長郭智輝再遭爆公私不分，外界關心他能否撐過五二○。國民黨立委徐巧芯表示，特定媒體大幅報導，賴清德總統可能早就想換人；民眾黨主席黃國昌直言這是民進黨內部派系鬥爭，郭智輝跟崇越千絲萬縷的關係也從來沒切斷，郭智輝不適任、早該下台。
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，讓台灣撐過內憂外患比個人職務官位更重要；構成圖利要用公帑，就經濟部說明，似乎是郭自己埋單，尊重經濟部說法，但內閣團隊要加把勁、趕快把要務做好。民進黨立委王定宇則力挺郭智輝「宴客都花自己的錢，沒有花公費，怎麼叫圖利」？
徐巧芯說，早聽聞郭智輝無心當部長，台灣經濟正受到美方壓力之際，本應全心投入，但郭智輝竟只在乎自身資產，又屢次發言不當，真的該下台了，她認為賴清德應該早就想換人，否則特定媒體不會大幅報導，畢竟先前就聽聞類似事件，如今直接被拍到，很可能是府院黨下手。
國民黨團首席副書記長羅智強指出，郭智輝被視為賴清德親信、嫡系人馬，如今卻在敏感時間點遭特定媒體爆料，難免引發民進黨內鬥聯想。這樣的操作手法在民進黨並不陌生，尤其賴清德團隊「深宮大院」，更由於二○二六選舉布局關係，民進黨各大派系近期都相處不來。
黃國昌受訪時表示，民進黨政府的荒腔走板真令人匪夷所思，政治鬥爭搞到國家機器動起來，這就是民進黨內部在鬥爭，再搭配特定媒體配合，連ＡＩＴ都被捲入其中，那些官員看到鐵定很不爽，這才是最大問題。
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