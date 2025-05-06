郭智輝疑涉圖利 餐敘花誰的錢？藍白籲拿出發票講清楚

經濟部長郭智輝疑涉圖利，引發各界討論，也有不少民代推測可能真有「內閣改組」情況。國民黨、民眾黨立委今於總質詢時紛紛關心郭的事情，也向行政院長卓榮泰喊話，該事件一定要釐清真相，其實事情很簡單，拿出發票就清清楚楚；卓則強調，郭已說沒問題，若有疑義會再請郭說清楚。

郭智輝遭爆頻繁邀公務對象及下屬赴老東家崇越集團旗下的餐廳用餐、開會，疑涉圖利。經濟部稱費用全由郭一人負擔，未動用公務預算及資源。

「我有疑慮！」國民黨立委賴士葆表示，郭智輝如果是自己出錢宴客，那無可厚非，若拿的是公帳，拿出發票就一刀斃命，若真為自己出錢，就應該還郭清白，所以其實不用解釋那麼多，「Show me the evidence，清清楚楚，這餐誰買單、誰刷卡，我們再來看。」