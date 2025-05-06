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郭智輝疑涉圖利 餐敘花誰的錢？藍白籲拿出發票講清楚
經濟部長郭智輝疑涉圖利，引發各界討論，也有不少民代推測可能真有「內閣改組」情況。國民黨、民眾黨立委今於總質詢時紛紛關心郭的事情，也向行政院長卓榮泰喊話，該事件一定要釐清真相，其實事情很簡單，拿出發票就清清楚楚；卓則強調，郭已說沒問題，若有疑義會再請郭說清楚。
郭智輝遭爆頻繁邀公務對象及下屬赴老東家崇越集團旗下的餐廳用餐、開會，疑涉圖利。經濟部稱費用全由郭一人負擔，未動用公務預算及資源。
「我有疑慮！」國民黨立委賴士葆表示，郭智輝如果是自己出錢宴客，那無可厚非，若拿的是公帳，拿出發票就一刀斃命，若真為自己出錢，就應該還郭清白，所以其實不用解釋那麼多，「Show me the evidence，清清楚楚，這餐誰買單、誰刷卡，我們再來看。」
民眾黨立委林國成也說，郭智輝上次講了那句「看不下去可以離開」，給人一種慣老闆的感覺，現在又爆出涉嫌圖利的情況，應該要趕快釐清，去留對他來說不是問題，主要是要把真相弄清楚，這種事情有就有、沒有就沒有，把發票拿出來講清楚、說明白。卓榮泰回應，郭智輝自己出來講的，沒有問題，那現在他也證實講法就是這樣。
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