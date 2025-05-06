郭智輝遭爆疑圖利老東家崇越 黃國昌：不適任早該下台

經濟部長郭智輝遭爆圖利崇越集團，民眾黨立法院黨團黃國昌今天說，這是民進黨的內部鬥爭，沒想到就連AIT都被捲入其中，這才是現在最大的問題，至於郭智輝跟崇越千絲萬縷的關係，從來沒有切斷早就不是秘密，民眾黨團的立場很清楚，郭智輝不適任早該下台。

媒體報導，郭智輝頻繁在老東家崇越集團旗下的餐廳用餐開會，由於其家人仍在崇越持股、擔任董事，因而遭到質疑公私不分，甚至有圖利崇越之嫌，近日更被直擊選在這家餐廳密宴美國在台協會（AIT），會前還以經濟部名義發出官方邀請函，顯然是動用公家資源舉辦餐宴。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，民進黨政府的荒腔走板，看了真的令人匪夷所思，政治鬥爭搞到國家機器動起來，這就是民進黨內部在鬥爭，然後再搭配特定媒體配合，然而就連AIT都被捲入其中，這才是現在最大的問題。

黃國昌說，郭智輝跟崇越集團千絲萬縷的關係，從來也都沒有切斷，早就已經不是秘密，否則為何崇越副董事長還要向其報告，民眾黨團的立場非常清楚，民進黨的派系鬥爭不重要，而是郭智輝早就不適任應該下台。