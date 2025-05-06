郭智輝遭爆疑圖利老東家崇越 黃國昌：不適任早該下台

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片

經濟部長郭智輝遭爆圖利崇越集團，民眾黨立法院黨團黃國昌今天說，這是民進黨的內部鬥爭，沒想到就連AIT都被捲入其中，這才是現在最大的問題，至於郭智輝跟崇越千絲萬縷的關係，從來沒有切斷早就不是秘密，民眾黨團的立場很清楚，郭智輝不適任早該下台。

媒體報導，郭智輝頻繁在老東家崇越集團旗下的餐廳用餐開會，由於其家人仍在崇越持股、擔任董事，因而遭到質疑公私不分，甚至有圖利崇越之嫌，近日更被直擊選在這家餐廳密宴美國在台協會（AIT），會前還以經濟部名義發出官方邀請函，顯然是動用公家資源舉辦餐宴。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，民進黨政府的荒腔走板，看了真的令人匪夷所思，政治鬥爭搞到國家機器動起來，這就是民進黨內部在鬥爭，然後再搭配特定媒體配合，然而就連AIT都被捲入其中，這才是現在最大的問題。

黃國昌說，郭智輝跟崇越集團千絲萬縷的關係，從來也都沒有切斷，早就已經不是秘密，否則為何崇越副董事長還要向其報告，民眾黨團的立場非常清楚，民進黨的派系鬥爭不重要，而是郭智輝早就不適任應該下台。

民眾黨 郭智輝 黃國昌

延伸閱讀

遭爆圖利崇越 郭智輝辦公室：從未動用公務預算資源

郭智輝遭爆疑涉圖利 徐巧芯：特定媒體下手 賴清德恐想換人

【重磅快評】郭智輝掏腰包密宴AIT 賴清德授意？

經濟部長爭議連環爆 新北藍議員批郭智輝與國際趨勢背離

相關新聞

郭智輝遭爆砸22萬密宴谷立言等人 AIT說話了

鏡週刊報導，經濟部長郭智輝宴請美國在台協會（AIT）代表，花費估逾新台幣22萬元，AIT回應媒體詢問，指AIT處長谷立言...

部長郭智輝自掏22萬密宴AIT? 她轟經濟部變自家門面才真自肥

經濟部長郭智輝遭爆多次邀經濟部官員、公務往來對象，前往創辦的崇越集團旗下創作料理餐廳聚餐；甚至一場密宴AIT開銷估22萬...

郭智輝疑涉圖利 餐敘花誰的錢？藍白籲拿出發票講清楚

經濟部長郭智輝疑涉圖利，引發各界討論，也有不少民代推測可能真有「內閣改組」情況。國民黨、民眾黨立委今於總質詢時紛紛關心郭...

郭智輝遭爆涉圖利…立委討自費發票 卓榮泰：必須查清楚

週刊報導經濟部長郭智輝設宴辦在妻兒旗下餐廳，遭疑圖利崇越；經濟部部長室表示，餐費由郭智輝本人負擔。立委要求，郭智輝應出示...

郭智輝遭爆疑圖利老東家崇越 黃國昌：不適任早該下台

經濟部長郭智輝遭爆圖利崇越集團，民眾黨立法院黨團黃國昌今天說，這是民進黨的內部鬥爭，沒想到就連AIT都被捲入其中，這才是...

郭智輝遭爆疑涉圖利 徐巧芯：特定媒體下手 賴清德恐想換人

經濟部長郭智輝疑涉圖利，引發各界討論，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強指出，此敏感時間點由特定媒體爆料，難免引發內鬥聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。