郭智輝遭爆疑涉圖利 徐巧芯：特定媒體下手 賴清德恐想換人

經濟部長郭智輝疑涉圖利，引發各界討論，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強指出，此敏感時間點由特定媒體爆料，難免引發內鬥聯想，尤其賴清德總統的團隊如「深宮大院」，如此操作手法並不陌生；國民黨立委徐巧芯也說，之前就聽聞類似事件，但一直沒證據，如今直接被拍到，可能是府院黨下手，賴清德可能早就想換人。

郭智輝遭爆頻繁邀公務對象及下屬赴老東家崇越集團旗下的餐廳用餐、開會，疑涉圖利。經濟部稱費用全由郭一人負擔，未動用公務預算及資源；行政院長卓榮泰則說，郭智輝已對外說明，他認為現在應讓政府全力向立法院爭取特別條例，「此時內閣團隊大家還是精誠團結。」

立院人士分析，郭智輝發言其實時常引起爭議，但因為是賴清德總統在當副總統時組「讀書會」的成員，因此被認為是與賴關係不一般的「賴友友」，所以即便再多失言也沒事。不過，適逢520將至，內閣改組消息又頻傳，此時有特定媒體報導，恐是賴自己想換或有人覬覦該職務。

羅智強指出，郭智輝被外界視為賴清德的親信、嫡系人馬，如今卻在敏感時間點遭特定媒體爆料圖利案，難免引發民進黨內部鬥爭的聯想。這樣的操作手法在民進黨並不陌生，往往是內部派系角力下的權力鬥爭。尤其賴清德團隊深宮大院，決策權狹小，更由於2026選舉布局關係，近期和民進黨內各大派系都相處不來。

徐巧芯表示，早就聽聞郭智輝沒有專心在當部長，仍然私下與崇越集團員工開會或吃飯，台灣正值經濟受到美方壓力的時期，經濟部長應全心投入，他竟然只在乎自己的資產，又屢次發言不當，真的應該下台了。她也說，其實賴清德應該早就想換人了，否則特定媒體不會做這麼大的報導，畢竟先前就聽聞類似事件，只是因為沒有證據所以沒有質詢，這次直接被拍到，當然很有可能是府院黨下手了。