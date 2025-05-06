經濟部長爭議連環爆 新北藍議員批郭智輝與國際趨勢背離
經濟部長郭智輝上任以來爭議不斷，除了屢次失言，又被鏡週刊踢爆多次邀請經濟部官員、公務往來對象前往他創辦的崇越集團旗下的MD創作料理餐廳餐廳聚餐。泛藍議員組成的新藍圖連線也批評郭，持續以各種藉口抗拒核電，展現政策僵化與對國際趨勢的背離。
國民黨新北市議員陳偉杰說，台灣能源政策長期被民進黨以「核廢料無法處理」作為反核主軸，堅持「非核家園」路線，導致核電逐步除役，能源結構嚴重失衡。近期，美國明確表態願協助台灣引進新興核能技術與核廢料處理方案，戳破民進黨「核廢無解」的神話。
陳偉杰表示，民進黨自1986年以來將「非核家園」奉為核心教條，強調核廢料無法處理、核電不可持續。然而，全球先進國家如美國、法國、芬蘭等，早已投入核廢料深層地質處置與再處理技術，並建立安全儲存體系。近日，美國在台協會（AIT）處長谷立言公開表示，美國已準備好協助台灣引進新興核能技術，包括小型模組化反應爐（SMR），並樂意協助台灣解決核廢料儲存挑戰。這不僅顯示台灣有國際資源可用，更證明「核廢無解」純屬政治藉口。
新北市議員白珮茹指出，面對國際合作機會，經濟部長郭智輝卻一再重申「非核家園」立場，強調核電必須同時符合「核廢料可處理、社會有共識、核能安全」三大原則，否則不予推動。即便行政院長卓榮泰曾對新核能技術表達「開放態度」，郭智輝仍強調經濟部立場不變，拒絕任何核電延役或重啟的實質討論。
白也說，當立法院推動「核管法」修法，郭僅表示「依法行政」，對於能源轉型的急迫與現實挑戰避重就輕。她指出更令人遺憾的是，當台電員工與民間團體抗議錯誤能源政策、要求核電延役時，郭智輝竟以「看不下去可以離開」回應，對專業意見與基層聲音完全漠視。這種官僚心態，不僅無助於理性溝通，更凸顯民進黨政府將能源政策政治化、拒絕科學討論的本質。
新北市議員宋雨蓁說，隨著核電逐步除役，台灣電力結構高度失衡。郭智輝坦承，2025年核電歸零後，台灣將有高達84%電力來自火力發電，僅能寄望再生能源在未來數年內提升占比。但事實證明，綠能發展進度遠遠落後，供電穩定與減碳目標雙雙受挫。民進黨政府一方面高喊減碳，另一方面卻讓台灣深陷火力依賴，空氣品質與國際競爭力雙輸。
新北市議員戴湘儀認為，民進黨與郭智輝長期以「核廢料無解」為由反核，但實際上民進黨黨內對於核能政策立場搖擺不定，近年不少民進黨黨內大老的能源立場從反核變擁核，連民進黨前主席、現任亞太和平基金會董事長許信良都公開呼籲民進黨內需要進行核能政策轉型。新的核電技術是一個趨勢，甚至當美國等國都表態願意協助台灣解決核廢料問題時，執政黨不應繼續以意識形態拒絕核電，讓台灣錯失能源轉型契機。
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