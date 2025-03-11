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蒙古症歧視言論引爭議 郭智輝二度為失言鞠躬道歉

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蒙古症歧視言論引爭議 郭智輝二度為失言鞠躬道歉

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
經濟部長郭智輝今早赴立院議場備詢前受訪表示。記者李成蔭／攝影
經濟部長郭智輝今早赴立院議場備詢前受訪表示。記者李成蔭／攝影

立法院今處理總預算、財劃法修法覆議案，經濟部長郭智輝在院會前受訪，再度為蒙古症不當言論第二度鞠躬道歉，對於外界批評他不適任，郭智輝表示，自己昨天有鄭重道歉，造成行政團隊困擾，今天再次向大家道歉。

郭智輝以蒙古症（唐氏症）形容台積電（2330）不應和英特爾合資，歧視言論引發軒然大波，他今天被問到此事再度道歉，針對台積電赴美擴大投資案，他表示，所有對外投資都要經過投審會審查，大家關切台積電個案，確實到目前為止，還未經過經濟部的行政程序。

有關台積電赴美投資是否因為水電問題，在野黨也批評電價調整是政府情勒？郭智輝說明，台灣的水電一定夠，到海外投資是看上當地市場，台灣優勢多，也許水電土地緊張一點，但政府都有提前布局，水電沒問題。

郭智輝表示，希望在野黨能通過總預算覆議案，因這攸關福國利民，裡面跟經濟部有關的有三大面向。第一，在補貼節能電器中刪了19.2億，這就差了60萬台冷氣；第二是水力部分，去年來三個颱風對河川各方面影響很大，凍結業務費，人員就無法巡查工程進度；第三，對產業補助，也被凍結跟刪除。

郭智輝表示，電價會經電價審議會審查討論，目前台電負債快5000億，已達舉債上限，若不做調整，將來舉債上會有很大困難。至於有關美國在台協會（AIT）提出可提供核能等能源，郭也說，政府任何一種能源抱持歡迎態度，沒有說哪一個一定要用、哪個不用，是多元政策。

經濟部長郭智輝今早赴立院議場備詢前受訪表示。記者李成蔭／攝影
經濟部長郭智輝今早赴立院議場備詢前受訪表示。記者李成蔭／攝影

台積電 水電 郭智輝

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