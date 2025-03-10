就是沒說要下台？郭智輝再度道歉承諾日後發言更加謹慎

經濟部長郭智輝10日再度為上周接受廣播節目專訪內容道歉，郭智輝表示，因為他個人失言做出不合適而且錯誤的比喻，造成對唐氏症病友以及企業困擾，影響行政團隊政務推動，由衷表達他最深的歉意。

郭智輝日前接受廣播節目「寶島全世界」專訪時表示，關於台積電（2330）擴大對美投資1,000億美元一事，他未被事先告知。此外，郭智輝還在專訪時，用了「蒙古症」舉例，來比喻現在的英特爾，引起軒然大波。今日國民黨北市議員鍾小平赴北檢按鈴告發行政院長卓榮泰跟經濟部長郭智輝外患、瀆職罪，認為兩人跟美國掛勾、削弱台灣矽盾。

對此，郭智輝下午回應表示，關於瀆職、外患罪，他不太清楚提告的理由和邏輯，「我想邏輯上有很大差異，不太清楚」。郭智輝並強調，有關台積電赴美投資，是由「府」這麼高的層級在討論，而且是以國安層級在處理。

同時，郭智輝還指出，他要再次鄭重澄清，他在節目中所提有關台積電赴美投資，他未被事先告知，指的是有關台積電赴美投資的行政流程，況且賴總統和魏董事長上周記者會就已經完整說明，政府與台積電一直有密切聯繫，「我在節目上說，沒有來跟政府說的事，指的是投資審查行政申請程序的部分」。

郭智輝強調，由於台積電還沒有正式作成投資決定，投審會當然還沒有收到台積電的正式申請函。