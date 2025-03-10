經長郭智輝再為失言鞠躬致歉 強調政府與台積電有密切聯繫

經濟部長郭智輝日前針對台積電赴美投資，卻用蒙古症來比喻台積電若和英特爾合資一事，引發爭議。對此，郭智輝今再鞠躬，對於造成唐氏症病友和企業困擾，影響行政團隊的政務推動，由衷表達最深歉意。

郭智輝表示，行政院長卓榮泰一直要求從政人員與部會首長必須以人民為念、謹言慎行，對國會和人民負責，他一定會深刻的自我反省，日後發言也會更加謹慎。

但對於台積電赴美投資，事前政府到底是否之前也出現兩種說法，總統府強調「事前已完全充分掌握」，但郭智輝受訪時竟說「沒事先跟我說」，形成部長打臉總統。

郭智輝今也鄭重澄清，強調政府與台積電一直以來都有密切聯繫，「沒有事先跟我說」主要是指投資審查行政申請的程序，由於台積電尚未正式作成投資決定，因此經濟部投資審議會也還沒有收到正式的申請案。