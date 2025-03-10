郭智輝鞠躬致歉：造成唐氏症病友企業困擾表達最深歉意

經濟部長郭智輝近日以蒙古症評論台積電若和英特爾合資一事，引發爭議。郭智輝今天為不當比喻鞠躬致歉，他表示，個人失言做出不合適和錯誤比喻，造成唐氏症病友和企業困擾，影響行政團隊的政務推動，由衷表達最深歉意。

郭智輝近日接受寶島聯播網「寶島全世界」廣播節目主持人鄭弘儀專訪時，提及台積電與英特爾合資一事，以蒙古症（現稱唐氏症）形容企業經營的模式，引發爭議。

郭智輝今天下午接受媒體訪問表示，由於個人失言，做出不合適和錯誤的比喻，造成唐氏症病友和企業的困擾，影響行政團隊的政務推動，對此由衷表達最深歉意，隨後深深鞠躬致歉。

郭智輝表示，行政院長卓榮泰一直要求從政人員與部會首長必須以人民為念、謹言慎行，對國會和人民負責，他一定會深刻的自我反省，日後發言會更加謹慎。

有關台積電擴大赴美投資，郭智輝鄭重澄清，總統賴清德和台積電董事長魏哲家在記者會已完整說明，政府與台積電一直以來都有密切聯繫，他在節目上說「沒事先跟我說」，主要是指投資審查行政申請的程序，由於台積電尚未正式作成投資決定，因此經濟部投資審議會也還沒有收到正式的申請案。

此外，國民黨籍台北市議員鍾小平今天上午到台北地檢署，按鈴告發卓榮泰、郭智輝涉外患、瀆職罪。郭智輝則回應，不清楚提告的理由和邏輯。