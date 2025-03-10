「經長已做到山窮水盡！」 沈富雄點出王美花、郭智輝問題：不夠大咖

台積電日前宣布擴大對美投資，經濟部長郭智輝卻表示，這項計畫之前沒有跟他說。加上與英特爾合資一事，郭智輝以「蒙古症」不當比喻，引發爭議。對此，前立委沈富雄表示，當初郭入內閣的時候，他是給予肯定的，但如今經濟部長已經做到有一點山窮水盡了。

沈富雄9日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，當初郭智輝入內閣，自己還心想，終於有一個業界成績不錯的人來了，但沒想到幾個月下來，郭的表現讓人失望。沈富雄直言，上一任的經濟部長（王美花）也不行，台灣大部分的經濟部長都不行，經長已經做到有一點山窮水盡。

沈富雄表示，以台灣現在的處境，他贊成經濟部長從業界進來，「但是要夠大咖，要大咖到總統、內閣閣員看到沒有話講，甚至也要跟台積電的高層幾乎可以平起平坐」。因當台積電的人看不起他、不理他，有所動作時，可能跳過他直接去跟總統講。

至於誰更適合當經濟部長？沈富雄認為，目前比較優秀的人都藏起來了，而願意進到官場的人，都各有缺失。總統本來屬意和碩董事長童子賢當行政院長，但連他都不敢，就可以知道這個位子實在不好坐。