蒙古症比喻惹議 黃國昌批郭智輝應下台

有關台積電與英特爾合資一事，經濟部長郭智輝以「蒙古症」不當比喻，民眾黨主席黃國昌昨表示，郭智輝上任以來一再失言道歉，顯然無法從錯誤當中得到教訓，面對這種不適任的部長，麻煩行政院長卓榮泰立即撤換，而郭智輝本人也應該知所進退。

國民黨立委林沛祥也認為，衛福部長邱泰源與郭智輝，一人作秀不務實、一人信用破產，賴政府成績令人失望，內閣改組時應好好考慮是否讓兩人留任或「提前止損」。

郭智輝上周接受廣播節目專訪，提及台積電與美商英特爾合資，隨口以蒙古症（現稱唐氏症）形容企業經營模式，他事後坦承失言並致上歉意，卓榮泰也要求必須深刻檢討，同時指示部會首長政策說明須精準正確，不得有任何失當引喻。

民眾黨國家治理學院昨舉行「ＡＩ產業與能源政策挑戰」論壇，黃國昌受訪表示，郭智輝從企業界到行政部門，大家抱持很高的期待，沒想到上任以來一再失言道歉，當初聲稱要在菲律賓蓋電廠輸電到台灣，如今面對台積電赴美投資竟然還拉唐氏症家屬出來墊背，顯然無法從錯誤當中得到任何教訓。

黃國昌直言，這件事情並非道歉就可以解決，卓榮泰要求郭智輝深刻檢討，「他不是早就應該深刻檢討？這種不適任的部長，請卓榮泰立即撤換，郭智輝自己應該知所進退」，不要經濟發展繳不出像樣的成績單，一天到晚還因為失言讓社會造成傷害。