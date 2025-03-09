郭智輝、邱泰源爭議多 林沛祥：應提早下台「提前止損」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片

衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝兩人施政及發言都引發爭議。國民黨立委林沛祥認為，一人作秀不務實、一人信用破產，賴政府成績已令人失望，內閣改組時應好好考慮是否讓兩人留任或「提前止損」。

賴政府內閣首長頻頻引發爭議，從邱泰源處理急診壅塞問題不當，到郭智輝以「蒙古症」（唐氏症）不當比喻台積電與英特爾合資，讓輿論炸鍋，就連民進黨內也高度不滿，直言兩人該「留校察看」。

林沛祥指出，郭智輝出包不是第一天，以前是脫口電廠設在菲律賓，還有很多類似的匪夷所思發言，而這次針對台積電到美國投資，府方反應慢了三四拍以上，且該事件上郭說法又跟賴清德總統有出入，郭智輝「信用度」已大幅度減少，執政黨應該好好考慮「提前止損」，讓公眾信用已經將近破產的部長提早下台，尤其郭是經濟產業重要推手，但一天到晚在公眾領域發言，結果是不負責任甚至被打臉，總是對國家信用及政令宣導都有負面存在。

林沛祥提到，邱泰源在這次急診室案子上做了最壞示範，第一時間先說分級治療分級的不夠，後來又說要來積極調度，但忘了最根本的問題是護理師人員嚴重不足，接著又跑去作秀，做到壓縮病床數。內閣現出了很大問題，最大問題之一就是只做秀不務實的部會首長，像邱泰源、郭智輝都滿讓人質疑及搖頭。現在賴清德已上任快一年，執政成績已令人失望，內閣改組時，應好好考慮兩位部長是否留任。

另外，有關交通部預告修法，國內線機票連假退票可收手續費。林沛祥也批，政府一來沒跟立院討論，二來是這應跟消基會等單位討論或開公聽會，確認社會各方意見，再下這樣命令會比較妥當，畢竟大地震後，花東等偏遠地區，因為目前鐵路比較不穩定，國內班機對居民來說並非度假，而是返鄉工具。

林沛祥 邱泰源 郭智輝

延伸閱讀

郭智輝任經長失言多 黃國昌批不適任立即撤換

台積電擴大美國投資…郭智輝事先不知情 黃揚明：這是國家危機

郭智輝「蒙古症」失言 綠營自家人也挺不下去

郭智輝不當比喻惹議 張嘉郡：如何相信政府會照顧人民

相關新聞

郭智輝、邱泰源爭議多 林沛祥：應提早下台「提前止損」

衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝兩人施政及發言都引發爭議。國民黨立委林沛祥認為，一人作秀不務實、一人信用破產，賴政府成績已...

郭智輝任經長失言多 黃國昌批不適任立即撤換

有關台積電與英特爾合資一事，經濟部長郭智輝以「蒙古症」（即「唐氏症」）不當比喻，民眾黨主席黃國昌今天表示，郭智輝上任經濟...

【總編開箱】賴政府這三位閣員應該死當

賴政府內閣首長頻頻引發爭議，衛福部長邱泰源、次長林靜儀處理急診壅塞惹來民怨，經濟部長郭智輝以「蒙古症」（唐氏症）形容英特爾的引喻失當，黨內直言這幾人應該「留校察看」，但看在百姓眼裡，恐怕早該「死當」，包括卓內閣都應該改組，否則，賴政府只會被拖垮。

唐氏症基金會：經長發言有失人格

經濟部長郭智輝前晚受訪時以「蒙古症」比喻台積電與英特爾合資案，引起各界譁然，更讓病友團體受到二度傷害。唐氏症基金會董事長...

輿論炸鍋爭議不斷 郭智輝、邱泰源恐留校察看

賴政府內閣首長頻頻引發爭議，從衛福部長邱泰源處理急診壅塞問題不當，到經濟部長郭智輝以「蒙古症」（唐氏症）不當比喻台積電與...

以唐氏症病患喻英特爾 卓揆令郭智輝深刻檢討

經濟部長郭智輝以「蒙古症」評論台積電若和英特爾合資一事，引發爭議，朝野齊轟離譜失言應該下台；郭智輝另指出，經濟部事前不知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。