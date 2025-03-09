郭智輝、邱泰源爭議多 林沛祥：應提早下台「提前止損」

衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝兩人施政及發言都引發爭議。國民黨立委林沛祥認為，一人作秀不務實、一人信用破產，賴政府成績已令人失望，內閣改組時應好好考慮是否讓兩人留任或「提前止損」。

賴政府內閣首長頻頻引發爭議，從邱泰源處理急診壅塞問題不當，到郭智輝以「蒙古症」（唐氏症）不當比喻台積電與英特爾合資，讓輿論炸鍋，就連民進黨內也高度不滿，直言兩人該「留校察看」。

林沛祥指出，郭智輝出包不是第一天，以前是脫口電廠設在菲律賓，還有很多類似的匪夷所思發言，而這次針對台積電到美國投資，府方反應慢了三四拍以上，且該事件上郭說法又跟賴清德總統有出入，郭智輝「信用度」已大幅度減少，執政黨應該好好考慮「提前止損」，讓公眾信用已經將近破產的部長提早下台，尤其郭是經濟產業重要推手，但一天到晚在公眾領域發言，結果是不負責任甚至被打臉，總是對國家信用及政令宣導都有負面存在。

林沛祥提到，邱泰源在這次急診室案子上做了最壞示範，第一時間先說分級治療分級的不夠，後來又說要來積極調度，但忘了最根本的問題是護理師人員嚴重不足，接著又跑去作秀，做到壓縮病床數。內閣現出了很大問題，最大問題之一就是只做秀不務實的部會首長，像邱泰源、郭智輝都滿讓人質疑及搖頭。現在賴清德已上任快一年，執政成績已令人失望，內閣改組時，應好好考慮兩位部長是否留任。

另外，有關交通部預告修法，國內線機票連假退票可收手續費。林沛祥也批，政府一來沒跟立院討論，二來是這應跟消基會等單位討論或開公聽會，確認社會各方意見，再下這樣命令會比較妥當，畢竟大地震後，花東等偏遠地區，因為目前鐵路比較不穩定，國內班機對居民來說並非度假，而是返鄉工具。