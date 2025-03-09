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郭智輝任經長失言多 黃國昌批不適任立即撤換

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
經濟部長郭智輝。本報資料照片
經濟部長郭智輝。本報資料照片

有關台積電與英特爾合資一事，經濟部長郭智輝以「蒙古症」（即「唐氏症」）不當比喻，民眾黨主席黃國昌今天表示，郭智輝上任經濟部長以來一再失言道歉，顯然無法從錯誤當中得到教訓，面對這種不適任的部長，麻煩行政院長卓榮泰立即撤換，而郭智輝本人也應該知所進退。

郭智輝前天接受廣播節目專訪，提及台積電與美商英特爾合資，隨口以「蒙古症」暗籲英特爾的企業經營模式，他本人事後坦承失言，並且致上最深歉意，卓榮泰也要求必須深刻檢討，同時指示部會首長政策說明需精準正確，不得有任何失當引喻。

民眾黨國家治理學院上午舉行「AI產業與能源政策挑戰」座談會，黃國昌會前受訪時表示，郭智輝從企業界到行政部門，大家原本抱持很高的期待，沒想到上任以來一再失言道歉，當初聲稱要在菲律賓蓋電廠輸電到台灣，如今面對台積電赴美投資的事情，竟然還拉唐氏症家屬出來墊背，顯然無法從錯誤當中得到任何教訓。

黃國昌直言，這件事情並非道歉就可以解決，卓榮泰要求郭智輝深刻檢討，「他不是早就應該深刻檢討，這種不適任的部長，請卓榮泰立即撤換，郭智輝自己應該知所進退」，經濟發展繳不出像樣的成績單，一天到晚只會因為失言造成傷害。

卓榮泰 唐氏症 經濟發展 郭智輝 黃國昌

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