唐氏症基金會：經長發言有失人格

經濟部長郭智輝前晚受訪時以「蒙古症」比喻台積電與英特爾合資案，引起各界譁然，更讓病友團體受到二度傷害。唐氏症基金會董事長林正俠說，此發言「有失人格」，基金會對此表達最強烈抗議，身為中央部會部長不該在公開場合歧視唐氏症病友，三月十五日基金會將舉辦世界唐氏症日活動，力邀部長到場，幫助部長更了解唐氏症。

郭智輝雖然前晚緊急透過經濟部對於不當用詞表達歉意，昨天上午他再次發出道歉聲明，但病友團體認為傷害已經造成。

林正俠說，唐氏症並非遺傳性疾病，對此基金會歷年來不斷倡導，部長一席話卻引發大眾誤解、加深歧視，蒙古症是卅多年前使用名稱，該名稱無論對唐氏症病友，或對蒙古國家都是歧視，基金會廿年來致力消除社會大眾對唐氏症孩子不理解，如今部長的發言，令人備感痛心，他身為家長，要代表很多唐氏症家庭公開譴責，請郭智輝多反省。

台北市智障者家長協會昨表示，「蒙古症」這是非常歧視的名詞，台灣已卅幾年沒人用，反問郭「你的蒙古症是什麼？」要求他道歉。

衛福部社家署副署長張美美表示，部會首長對身障知能、障礙意識還有提升空間。台灣二○一四年起自主承諾履行「身心障礙者權利公約」，修正多部法規歧視用詞，並增加部會人員對身障知能的教育訓練，將持續倡議，蒙古症是唐氏症舊稱，足見發言者障礙意識及認知尚有提升空間。