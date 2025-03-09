輿論炸鍋爭議不斷 郭智輝、邱泰源恐留校察看

賴政府內閣首長頻頻引發爭議，從衛福部長邱泰源處理急診壅塞問題不當，到經濟部長郭智輝以「蒙古症」（唐氏症）不當比喻台積電與英特爾合資，讓輿論炸鍋，就連民進黨內也高度不滿，直言兩人該「留校察看」。

急診壅塞問題延燒，基層醫護大反彈，原本單純的醫療問題，衛福部反應慢半拍，迅速演變成賴政府的政治危機。據了解，府院對此無奈又不滿，賴清德總統日前還在健康台灣推動委員會中對邱泰源說重話，「如果沒有創新作法，明年還是會一樣」。

台積電將在美投資千億美元，在野黨不斷質疑賴政府「沒有角色」，府院不斷強調事先知情也有掌握，賴總統日前與台積電董事長魏哲家舉行記者會時也強調，「感謝台積電魏哲家董事長，在這段時間跟政府保持密切聯繫，也說明了台積電赴美的投資計畫」。

然而，郭智輝卻對外表示政府事先不知情，更說出「蒙古症」引發外界譁然，雖然郭智輝緊急道歉，但綠營內部對於郭的失言高度不滿。

綠營人士表示，當初任用邱泰源與郭智輝，賴總統的意志是關鍵，尤其郭智輝更是賴總統的愛將，郭智輝與賴總統認識已久，郭來自產業界、接地氣與業界互動良好，賴也盼借重郭在半導體領域的專業。然而，郭智輝入閣初期，對政策頻繁表達「個人看法」，常讓政府高層捏冷汗，但後來郭經過「調適」逐漸坐穩部長職務，無奈這次對台積電議題又嚴重失言。

據了解，府院方面持續叮嚀各部會首長，必須謹言慎行，尤其對重大政策或政治議題，對外表述一定要精確。雖然邱泰源與郭智輝惹議，但職務是否可能異動，府院暫未有動作。

民進黨內人士則表示，賴總統是民代出身，非常了解民意脈動，不會不清楚這次邱、郭釀成的危機有多嚴重。即使短期內政務首長不會異動，但這二人也該「留校察看」。